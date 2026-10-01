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Cómo conseguir entradas para el FC Porto vs PSV Eindhoven: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El FC Porto se enfrenta al PSV Eindhoven en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El FC Porto se enfrenta al PSV Eindhoven el martes 20 de octubre de 2026 en el Estadio do Dragao, en Oporto.

Ambos clubes cuentan con una rica tradición europea, con el Porto habiendo ganado la competición dos veces (1987, 2004) y el PSV alzando la Copa de Europa una vez, en 1988. En los cuatro enfrentamientos oficiales previos entre ambos en la Copa de Europa/Champions League, el Porto tiene ventaja con dos victorias, un empate y un triunfo del PSV.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Porto vs PSV Eindhoven, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del FC Porto vs PSV Eindhoven de la Champions League?

El FC Porto vs PSV Eindhoven comienza en el Estadio do Dragao, en Oporto, el martes 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio do Dragao

¿Cómo comprar entradas para el FC Porto vs PSV Eindhoven de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League FC Porto vs PSV Eindhoven en el Estádio do Dragão el martes 20 de octubre de 2026, sigue estas opciones:

1. Sitio web oficial del FC Porto

  • Ve directamente a la tienda oficial de entradas del FC Porto o a su aplicación móvil.

2. Cupo oficial del PSV Eindhoven

  • Si eres aficionado del PSV, compra entradas para la zona visitante directamente a través del portal oficial de venta de entradas del PSV Eindhoven.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Porto vs PSV Eindhoven de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League FC Porto vs PSV Eindhoven en el Estádio do Dragão varían dependiendo de si las compras a través de los canales oficiales del club o de revendedores secundarios:

1. Venta oficial de entradas (canal oficial del FC Porto)

  • Socios (Sócios): Normalmente oscilan entre 25 € y 45 € para las zonas generales de asientos, con localidades premium/centrales que cuestan alrededor de 50 € a 70 €.
  • Público general: Las entradas estándar para el público general suelen empezar en torno a 40 € a 50 € para categorías/zona alta de la grada y suben hasta 80 € a 120 €+ para las zonas centrales bajas o categorías con mejor visibilidad.

2. Cupo visitante (aficionados del PSV Eindhoven)

  • Las entradas del sector visitante vendidas directamente por el PSV a aficionados registrados están limitadas por las directrices de la UEFA a un máximo de 60 € para los aficionados visitantes en competiciones europeas.

3. Mercados secundarios de entradas

Si se agotan las entradas oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub publican precios en las siguientes franjas según la demanda y la ubicación del asiento:

  • Asientos de inicio / económicos: Aproximadamente 75 € a 95 € por entrada.
  • Asientos estándar medios: Aproximadamente 150 € a 280 € por entrada.
  • Paquetes premium / VIP: A partir de aproximadamente 230 € a 350 €+ por entrada.

FC Porto vs PSV Eindhoven, Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del FC Porto vs PSV Eindhoven

El Porto ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 4-1 a domicilio ante el Casa Pia en la Liga Portugal, y también logró una victoria por 3-0 en el campo del Academico Viseu durante esa racha. La única derrota llegó en la Champions League, donde cayó por 2-0 ante el Manchester City. En esos cinco partidos, el Porto ha marcado diez goles y ha encajado cuatro.

El PSV ha ganado cuatro y ha empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Sparta Rotterdam en la Eredivisie, y también le endosó seis goles sin respuesta al FC Utrecht anteriormente en esa racha. Los únicos puntos que dejó escapar llegaron en la Champions League, con un empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk. El PSV ha marcado quince goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros.

POR

POR - Formulario

VIS
W0-3
MOR
W2-1
MCI
L0-2
CAP
W1-4
BEN
W3-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PSV

PSV - Formulario

UTR
W1-6
AJX
W1-3
SHK
D1-1
SPA
W4-1
TWE
L3-2
Gol marcado (encajado)
16/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

FC Porto vs PSV Eindhoven: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento entre estos dos clubes en el registro proporcionado es un amistoso de pretemporada en julio de 2016, cuando el PSV Eindhoven derrotó al FC Porto por 3-0. No hay más partidos entre ambos disponibles en el conjunto de datos.

Cara a cara

FC OportoEmpatePSV Eindhoven
0
0
1
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
0Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron0/1
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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