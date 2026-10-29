El FC Köln recibe al Bayer Leverkusen el domingo 8 de noviembre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

En su anterior enfrentamiento de la Bundesliga, disputado en abril de 2026, el Bayer Leverkusen logró una ajustada victoria a domicilio por 2-1 en ese mismo estadio. El Bayer Leverkusen llega a este duelo regional con ventaja en los enfrentamientos directos recientes entre ambos equipos en todas las competiciones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Köln contra el Bayer Leverkusen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el FC Köln contra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

El FC Köln contra el Bayer Leverkusen se disputa el domingo 8 de noviembre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

Bundesliga - Jornada 9 8 nov 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

¿Cómo comprar entradas para el FC Köln contra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Hay varias opciones para conseguir entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el 1. FC Köln y el Bayer 04 Leverkusen:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en los portales oficiales de venta online del 1. FC Köln, que juega como local en el RheinEnergieSTADION, o del Bayer 04 Leverkusen, para las localidades asignadas a la afición visitante. Las fases de venta para socios y viajeros frecuentes suelen abrirse antes de la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Köln contra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el 1. FC Köln y el Bayer 04 Leverkusen, desglosados por canal de compra:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie en la grada (Südkurve): de 15 a 20 €

de 15 a 20 € Categoría 2 (asientos en la zona intermedia o en las esquinas): de 35 a 55 €

de 35 a 55 € Categoría 1 (asientos en los laterales o en la tribuna principal): de 50 a 75 €

de 50 a 75 € Asientos de negocios y VIP con servicios de hospitalidad: de 100 a 140 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada superior o asientos estándar: de 95 a 130 €

de 95 a 130 € Asientos preferentes en los laterales o de categoría 1: de 140 a 250 €

de 140 a 250 € Paquetes VIP y de hospitalidad prémium: de 300 a 550 € o más

FC Köln contra Bayer Leverkusen en la Bundesliga: Todo lo que debes saber

Estado de forma del FC Köln y el Bayer Leverkusen

El FC Köln ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un amistoso que terminó 2-2 ante el Viktoria Köln 1904, después de perder 2-1 contra el Hamburger SV en la Bundesliga. El Köln también empató 1-1 con el Werder Bremen y sufrió una abultada derrota liguera por 4-1 ante el VfB Stuttgart en esta racha. Su única victoria fue un 3-2 frente al Hoffenheim. En estos cinco partidos, el Köln marcó nueve goles y encajó diez.

El Bayer Leverkusen ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el RB Leipzig en la Bundesliga, y también venció por 2-0 al NK Celje en la Europa League. Su triunfo liguero por 4-0 frente al Union Berlin fue el resultado más contundente de esta racha, aunque sufrió una derrota por 3-2 ante el Elversberg en la jornada inaugural. El Leverkusen marcó diez goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

FC Köln contra Bayer Leverkusen: Enfrentamientos directos recientes

El Bayer Leverkusen ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos equipos. El último duelo en el RheinEnergieSTADION terminó con una victoria del Leverkusen por 1-2 en la Bundesliga en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos en todas las competiciones, el Leverkusen ha ganado cuatro veces, mientras que el Köln aún no ha logrado ninguna victoria en esa serie. El balance del Leverkusen incluye un triunfo por 2-0 en la Bundesliga, una victoria por 3-2 en la Copa de Alemania y un 3-0 que se remonta a octubre de 2023, lo que le convierte en claro favorito según los resultados recientes.