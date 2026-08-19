Cómo conseguir entradas para el Everton vs Crystal Palace: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Everton pone en marcha su campaña de la Premier League en casa, en el Hill Dickinson Stadium, el sábado 22 de agosto. El Crystal Palace, dirigido por su nuevo técnico, Pierre Sage, será el primer rival de los Toffees.

Los aficionados que acudieron en masa al Hill Dickinson la temporada pasada disfrutaron de algunos duelos muy atractivos. Se marcaron más de 3 goles en cada uno de los últimos cuatro partidos de la Premier League disputados allí y los seguidores del Everton esperarán más de lo mismo en los próximos meses, con suerte acompañado de muchas victorias en casa.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton vs Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Everton y Crystal Palace?

El Everton vs Crystal Palace comienza a las 15:00 BST del sábado 22 de agosto de 2026 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Cómo comprar entradas para el Everton vs Crystal Palace de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton vs Crystal Palace de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos ante rivales del top 6 o rivales de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos en los fondos de la grada alta ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un precio máximo de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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