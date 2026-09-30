Cómo conseguir entradas para el Everton vs Chelsea: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Everton se enfrenta al Chelsea el sábado 17 de octubre de 2026 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Históricamente, el Chelsea tiene ventaja en el balance global de enfrentamientos directos con 78 victorias, frente a las 61 del Everton y 57 empates. En su duelo más reciente, el 21 de marzo de 2026, el Everton firmó una actuación contundente al derrotar 3-0 al Chelsea en el Hill Dickinson Stadium.

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¿Cuándo es el saque inicial del Everton vs Chelsea de la Premier League?

El Everton vs Chelsea se disputa en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool el sábado 17 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Everton vs Chelsea de la Premier League?

Para comprar entradas para el Everton vs Chelsea, sigue los métodos habituales de compra a través de los canales oficiales de los clubes:

1. Membresía oficial del club

Para comprar entradas generales a través de los canales oficiales del club, normalmente necesitas una membresía oficial:

Aficionados del Everton (zona local): Date de alta en una membresía oficial del Everton (por ejemplo, Forever Blue o Forever Blue+). Los miembros tienen acceso prioritario a la venta de entradas y a los sorteos aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes del día del partido.

Aficionados del Chelsea (zona visitante): Las entradas para la afición visitante se distribuyen directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Chelsea. La prioridad se da a los abonados de temporada y a los miembros en función de los puntos de fidelidad acumulados.

2. Paquetes oficiales de hospitalidad y día de partido

Si no tienes una membresía del club, los paquetes de hospitalidad ofrecen acceso garantizado:

VIP de día de partido y hospitalidad: Compra asientos premium, paquetes de restauración o de sala directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club anfitrión.

Paquetes oficiales de viaje/hotel: Socios terceros autorizados, como Sportsbreaks, venden paquetes combinados que incluyen entradas oficiales para el partido y estancia en hoteles locales.

3. Venta general y plataformas de reventa

Plataformas secundarias de entradas: Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

Venta general: Las entradas restantes salen a la venta general en la web del club, aunque los partidos de la Premier League con alta demanda rara vez llegan a esa fase.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton vs Chelsea de la Premier League?

Los precios de las entradas para los partidos de Premier League entre Everton y Chelsea varían según la categoría, el canal de compra y la zona del asiento:

Entrada general oficial (valor nominal): Las entradas estándar de adulto para el día de partido compradas directamente a través de los canales oficiales del club oscilan entre 55 £ y 75 £ . Las entradas con descuento, para júnior, jóvenes y mayores, suelen ser más baratas.

Paquetes oficiales de día de partido y escapadas de viaje: Las opciones combinadas, incluidas estancias en hotel o experiencias oficiales, suelen partir de 199,50 £ por persona .

Paquetes de hospitalidad: Los asientos VIP premium y los paquetes de sala oscilan entre 399 £ y 525 £+ por persona.

Mercado secundario de reventa: Debido a la alta demanda, las entradas anunciadas en plataformas secundarias como StubHub suelen arrancar en torno a 99 £ y 165 £ , con precios medios al alza según la ubicación del asiento y la demanda.

Everton vs Chelsea de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Everton y Chelsea

El Everton ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con ocho goles a favor y cinco en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 con el Manchester United en la Premier League, y la semana anterior también empató 1-1 con el Bournemouth. Lo más destacado de esa racha fue un triunfo por 4-0 sobre el Preston North End en la Carabao Cup, mientras que su única derrota llegó en un amistoso de pretemporada contra el Lille.

El Chelsea ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con una derrota y ningún empate, marcando 16 goles y encajando nueve en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-3 sobre el Leeds United en la Carabao Cup, después de una derrota por 2-1 ante el Arsenal en la Premier League. Antes de eso, el Chelsea venció al Brighton por 4-3 y al Fulham por 3-2 en liga, demostrando tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva.

Everton vs Chelsea: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Everton ganó 3-0 en el Hill Dickinson Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Chelsea ha ganado tres, el Everton uno, y un partido terminó en empate. El resultado más contundente del Chelsea en esa racha fue una victoria en casa por 6-0 en abril de 2024.