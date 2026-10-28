Cuando se habla de las grandes rivalidades del fútbol inglés, el derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton siempre ocupa un lugar destacado. Ha cautivado a los aficionados durante generaciones y seguirá haciéndolo durante muchos años.

El próximo duelo entre Everton y Liverpool se disputará en el Hill Dickinson Stadium el domingo 29 de noviembre, y ya puedes reservar tus entradas.

Con jugadores destacados como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall y James Tarkowski previstos sobre el césped, el nuevo enfrentamiento entre los dos gigantes de Merseyside promete ser otra cita ineludible.

Pero ¿cómo puedes vivir en persona toda la emoción del derbi? GOAL repasa todas las opciones disponibles para comprar entradas para el Everton-Liverpool, dónde conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi de Merseyside?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Domingo 29 de noviembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Entradas Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 o 31 de enero Premier League: Liverpool-Everton (horario por confirmar) Entradas Anfield (Liverpool)

Cómo comprar entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League

Las entradas oficiales para el Everton-Liverpool de la Premier League del 29 de noviembre pueden comprarse directamente a través de los canales oficiales de los clubes o de un proveedor de viajes autorizado. Como era de esperar, la venta al público general para este derbi de Merseyside, que despierta una gran demanda, es prácticamente inexistente.

Aficionados locales (entradas asignadas al Everton) : Las entradas oficiales pueden comprarse directamente en el portal oficial de venta de entradas del Everton. Para poder acceder a ellas, es necesario tener una afiliación oficial activa al club.

Aficionados visitantes (entradas asignadas al Liverpool) : Las entradas oficiales para la afición visitante se venden exclusivamente a través del portal oficial de venta de entradas del Liverpool FC a los seguidores que cumplan los criterios específicos de asistencia a partidos fuera de casa.

Canal de compra / grupo de aficionados Inicio de la venta Método de distribución de entradas Sorteo de entradas locales del Everton (miembros Forever Blue+) Lunes 2 de noviembre Los miembros participan en un sorteo cuyo plazo de inscripción termina el viernes 6 de noviembre Venta para miembros generales del Everton (Forever Blue) Después del sorteo Las entradas devueltas o restantes se ponen a la venta para los miembros generales de Forever Blue por orden de llegada. Entradas asignadas al Liverpool como visitante (aficionados que cumplen los requisitos) Lunes 9 de noviembre Los aficionados que cumplan los requisitos y dispongan de un enlace individual pueden comprar las entradas por internet entre las 13:00 y las 17:00

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Everton-Liverpool (derbi de Merseyside) en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan asientos por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

Las entradas oficiales para el derbi de Merseyside (Everton-Liverpool) en el Hill Dickinson Stadium pertenecen a la categoría A del Everton.

Los precios oficiales de las entradas generales para los aficionados locales oscilan entre 55 y 75 £ para adultos, mientras que las entradas para los visitantes tienen un precio máximo de 30 £, la tarifa estándar de la Premier League.

A continuación se desglosan los precios oficiales por categoría para un partido de la Premier League de categoría A en el estadio del Everton:

Zona y grada Precio para adultos Precios reducidos Gradas este y oeste (laterales) 75 £ De 52 a 56 £ Grada sur (fondo local más animado / nivel superior) 71 £ 52 £ Grada norte (fondo local detrás de la portería) 67 £ 50 £ Grada familiar De 55 a 63 £ 19 £

Consulta el portal oficial de venta de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Hill Dickinson Stadium

El Hill Dickinson Stadium es el moderno estadio del Everton Football Club, con capacidad para 52.769 espectadores. Está situado junto al agua, en Bramley-Moore Dock, a orillas del río Mersey, en Liverpool.

Inaugurado oficialmente en 2025, puso fin a los 133 años del Everton en Goodison Park y es uno de los recintos deportivos británicos más avanzados tecnológicamente y llamativos desde el punto de vista arquitectónico.

Durante más de dos décadas, el Everton buscó activamente un sustituto moderno para Goodison Park, limitado por los terrenos que lo rodeaban. Tras fracasar los proyectos de King’s Dock y Kirkby, el club se aseguró en 2017 el emplazamiento de Bramley-Moore Dock, que se encontraba parcialmente abandonado. Las obras comenzaron en agosto de 2021 y terminaron en diciembre de 2024.

Momentos memorables en el Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1-2 Wigan sub-18 (febrero de 2025) : El primer evento de prueba del estadio, ante 10.000 aficionados. El suplente Ray Robert marcó el primer gol del Everton en el recinto.

Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : El primer partido oficial de la Premier League. Iliman Ndiaye marcó el histórico primer gol liguero tras una asistencia de Jack Grealish.

Magic Weekend de la Super League (julio de 2026) : Un gran festival de rugby league de dos días que reunió a una cifra récord de 82.925 aficionados a lo largo del fin de semana.

Sede de la Eurocopa 2028: El estadio ya ha sido elegido como una de las principales sedes de la próxima Eurocopa 2028 de la UEFA y tiene previsto albergar cuatro partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final.

Everton-Liverpool: todo lo que debes saber sobre el derbi de Merseyside

Everton-Liverpool: balance reciente de los enfrentamientos directos en el derbi de Merseyside

El derbi de Merseyside es uno de los partidos con más historia, pasión y rivalidad del fútbol mundial. Disputado entre Liverpool y Everton, ostenta el récord de ser el derbi de la máxima categoría inglesa que lleva más tiempo celebrándose de forma ininterrumpida: se ha jugado todas las temporadas desde la 1962-63.

Hasta sus enfrentamientos más recientes, el Liverpool lleva ventaja en el balance histórico global. De los 248 partidos disputados entre ambos equipos, el Liverpool ha ganado 102, el Everton ha ganado 68 y 78 han terminado en empate.

El enfrentamiento más reciente entre los rivales de la ciudad tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Liverpool derrotó al Everton por 2-1 en el primer derbi de Merseyside disputado en el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton.



