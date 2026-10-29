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Cómo conseguir entradas para el Everton-Liverpool: información sobre el derbi de Merseyside, precios de las entradas para noviembre y dónde comprarlas

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el primer derbi de Merseyside de la temporada

Cuando se habla de las grandes rivalidades del fútbol inglés, el derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton siempre ocupa un lugar destacado. Ha apasionado a generaciones de aficionados y seguirá haciéndolo durante muchos años.

El próximo duelo entre Everton y Liverpool se disputará en el Hill Dickinson Stadium el domingo 29 de noviembre, y ya puedes reservar entradas para el partido.

Con jugadores como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall y James Tarkowski preparados para saltar al campo, el nuevo enfrentamiento entre los dos gigantes de Merseyside promete ser otra cita ineludible.

Pero ¿cómo puedes vivir en persona toda la emoción del derbi? GOAL repasa todas las opciones disponibles para comprar entradas para el Everton-Liverpool, dónde adquirirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi de Merseyside?

Fecha

Partido (hora local)

Entradas

Estadio (ubicación)

Domingo 29 de noviembre

Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT)

Entradas

Hill Dickinson Stadium (Liverpool)

30 o 31 de enero

Premier League: Liverpool-Everton (hora por confirmar)

Entradas

Anfield (Liverpool)

Cómo comprar entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League

Las entradas oficiales para el Everton-Liverpool de la Premier League del 29 de noviembre pueden adquirirse directamente a través de los canales oficiales de los clubes o de un socio de viajes autorizado. Como era de esperar, prácticamente no hay venta al público general para este derbi de Merseyside, que despierta una gran demanda.

  • Aficionados locales (cupo del Everton): Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Everton. Para poder acceder a ellas, es necesario tener una membresía oficial del club en vigor.
  • Aficionados visitantes (cupo del Liverpool): Las entradas oficiales para la afición visitante se venden exclusivamente a través del portal oficial de venta de entradas del Liverpool FC a los aficionados que cumplan los requisitos específicos de asistencia a partidos fuera de casa.

Vía de compra / grupo de aficionados

Inicio de la venta

Método de distribución de entradas

Sorteo para aficionados locales del Everton (miembros Forever Blue+)

Lunes 2 de noviembre

Los miembros participan en un sorteo cuyo plazo de inscripción termina el viernes 6 de noviembre

Venta para miembros generales del Everton (Forever Blue)

Tras el cierre del sorteo

Las entradas devueltas o restantes se ponen a la venta para los miembros generales de Forever Blue por orden de llegada.

Cupo visitante del Liverpool (aficionados que cumplan los requisitos)

Lunes 9 de noviembre

Los aficionados que cumplan los requisitos y dispongan de un enlace único pueden comprar entradas por internet entre las 13:00 y las 17:00

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Everton-Liverpool, el derbi de Merseyside, en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan asiento por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

Las entradas oficiales para el derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool en el Hill Dickinson Stadium pertenecen a la categoría A del Everton.

Los precios oficiales de las entradas generales para los aficionados locales oscilan entre 55 y 75 £ para adultos, mientras que las entradas para la afición visitante tienen un precio máximo de 30 £, conforme a la tarifa estándar de la Premier League.

A continuación se desglosan los precios oficiales de las entradas para un partido de categoría A de la Premier League en el estadio del Everton:

Zona de asientos y grada

Precio para adultos

Tarifas reducidas

Gradas este y oeste (laterales)

75 £

52-56 £

Grada sur (fondo local más animado / nivel superior)

71 £

52 £

Grada norte (fondo local detrás de la portería)

67 £

50 £

Grada familiar

55-63 £

19 £

Consulta el portal oficial de venta de entradas del club para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Hill Dickinson Stadium

El Hill Dickinson Stadium es la moderna sede del Everton Football Club, con capacidad para 52.769 espectadores. Está situado junto al agua, en Bramley-Moore Dock, a orillas del río Mersey, en Liverpool.

Inaugurado oficialmente en 2025, puso fin a los 133 años de vinculación del Everton con Goodison Park y es uno de los recintos tecnológicamente más avanzados y arquitectónicamente más llamativos del deporte británico.

Durante más de dos décadas, el Everton buscó activamente un sustituto moderno para Goodison Park, un estadio sin espacio para expandirse. Tras frustrarse los proyectos de King’s Dock y Kirkby, el club consiguió en 2017 los terrenos de Bramley-Moore Dock, que estaban parcialmente abandonados. Las obras comenzaron en agosto de 2021 y terminaron en diciembre de 2024.

Momentos memorables en el Hill Dickinson Stadium

  • Everton sub-18 1-2 Wigan sub-18 (febrero de 2025): El primer evento de prueba del estadio, ante 10.000 aficionados. El suplente Ray Robert marcó el primer gol del Everton en este campo.
  • Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025): El primer partido oficial de la Premier League. Iliman Ndiaye marcó el histórico primer gol liguero tras una asistencia de Jack Grealish.
  • Magic Weekend de la Super League (julio de 2026): Un gran festival de rugby a 13 de dos días que reunió a una cifra récord de 82.925 aficionados durante el fin de semana.

Sede de la Eurocopa 2028: El estadio ya ha sido elegido como una de las principales sedes de la próxima Eurocopa 2028 de la UEFA y está previsto que albergue cuatro partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final.

Everton-Liverpool: todo lo que debes saber sobre el derbi de Merseyside

Everton-Liverpool: resultados recientes de los enfrentamientos directos en el derbi de Merseyside

El derbi de Merseyside es uno de los partidos con más historia, pasión y rivalidad del fútbol mundial. Enfrenta al Liverpool y al Everton y ostenta el récord de ser el derbi de la máxima categoría inglesa disputado de forma ininterrumpida durante más tiempo: se ha jugado todas las temporadas desde la 1962-63.

Tras sus enfrentamientos más recientes, el Liverpool lleva ventaja en el balance histórico. De los 248 partidos disputados entre ambos equipos, el Liverpool ha ganado 102, el Everton ha ganado 68 y 78 han terminado en empate.

El enfrentamiento más reciente entre los rivales de la ciudad tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Liverpool derrotó al Everton por 2-1 en el primer derbi de Merseyside disputado en el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton.

Cara a cara

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1
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Premier League
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Everton
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F
Premier League
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Premier League
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Liverpool
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Everton
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Liverpool
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Everton
EVE
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Liverpool
LIV
0
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
EVE

EVE - Formulario

WOL
W1-0
IPS
W1-0
HUL
D2-2
CHE
L0-2
ARS
L2-0
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
LIV

LIV - Formulario

LAS
W3-6
BRE
W1-2
VIL
W4-3
BHA
W2-0
CHE
W1-1
Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
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L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
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W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
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W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
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L
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14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
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20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
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Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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