El Strasbourg se enfrenta al Paris Saint-Germain el sábado 17 de octubre de 2026 en el Stade de la Meinau de Estrasburgo.

En su enfrentamiento liguero más reciente, en febrero de 2026, el PSG logró una ajustada victoria a domicilio por 2-1 en el Stade de la Meinau, a pesar de la expulsión de Achraf Hakimi en los últimos minutos del partido. El único éxito reciente del Strasbourg ante el gigante parisino llegó en una memorable victoria en casa por 2-1 en el Meinau en diciembre de 2017.

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¿Cuándo es el saque inicial del Strasbourg vs Paris Saint-Germain de Ligue 1?

El Strasbourg recibe al Paris Saint-Germain en el Stade de la Meinau de Estrasburgo el sábado 17 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 7 17 oct 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

¿Cómo comprar entradas para el Strasbourg vs Paris Saint-Germain de Ligue 1?

Para conseguir entradas para un partido de Ligue 1 entre RC Strasbourg y Paris Saint-Germain, puedes seguir varios canales oficiales y autorizados:

1. Plataforma oficial de venta de entradas del club anfitrión (fuente principal)

En el Stade de la Meinau (partido en casa del Strasbourg): Visita el portal oficial de entradas del RC Strasbourg ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ). Crea una cuenta o inicia sesión para consultar los asientos de admisión general disponibles.

Venta general: Los partidos de alto perfil contra el PSG suelen agotarse rápidamente o pasar por fases de venta escalonadas, primero para abonados, después para miembros/suscriptores y, por último, para el público general. Puedes apuntarte a las alertas de entradas directamente en la web del club para recibir un aviso en cuanto se abra la venta general.

2. Plataformas oficiales de reventa

PSG Ticketplace: Si un partido en casa en el Parc des Princes se agota por completo en la venta general, el PSG opera un mercado oficial y seguro de reventa llamado Ticketplace , integrado directamente en su web de entradas. Los abonados ponen aquí a la venta sus asientos a precios verificados.

Servicio de reventa del Strasbourg: El Strasbourg también gestiona un sistema oficial de reventa a través de su plataforma principal de entradas para los partidos en casa con todo vendido.

3. Paquetes VIP y hospitality

Para tener acceso garantizado sin esperar a las ventas para el público general, ambos clubes ofrecen opciones de hospitality para el día de partido o zonas VIP. Estos paquetes suelen incluir asientos premium centrados, acceso a sala VIP y comida o bebida antes y después del partido. Se pueden solicitar a través de las secciones corporativas o VIP de la web oficial de cualquiera de los dos clubes.

4. Agregadores secundarios de entradas

Si las entradas oficiales primarias se agotan, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener localidades anunciadas por revendedores, aunque los precios pueden ser más altos que su valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Strasbourg vs Paris Saint-Germain de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre RC Strasbourg y Paris Saint-Germain varían considerablemente según dónde las compres, la categoría del asiento y el tipo de vendedor:

1. Venta oficial primaria (valor nominal)

Asientos de categoría estándar: Las entradas de venta general vendidas directamente a través del portal oficial del club suelen partir de entre 30 € y 60 € para ubicaciones estándar en los fondos. Los asientos centrados o en la banda suelen costar entre 70 € y 120 € .

Hospitality y VIP: Los paquetes oficiales premium de hospitality para el día de partido empiezan en torno a 200 € a 350 €+ por persona, e incluyen comida, opciones de bebida y ubicaciones preferentes en sala VIP.

2. Plataformas secundarias y de reventa

Como los partidos en los que participa el PSG suelen agotarse rápidamente a través de los canales oficiales primarios, las plataformas secundarias de entradas como StubHub presentan precios dinámicos impulsados por la demanda:

Entradas básicas / de acceso: Los precios de reventa para asientos estándar suelen arrancar en torno a 120 € a 130 € por entrada, incluidas las comisiones de la plataforma.

Precio medio de la entrada: El precio medio de una entrada estándar en los mercados secundarios de reventa se sitúa en torno a 180 € a 220 € .

Asientos premium de reventa: Los asientos centrados en la grada baja o las categorías de mayor demanda suelen oscilar entre 230 € y 300 €+ por entrada.

Strasbourg vs Paris Saint-Germain de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Strasbourg vs Paris Saint-Germain

El Strasbourg ha registrado dos victorias, una derrota y otros dos resultados en sus últimos cinco partidos, con un balance que incluye tres encuentros competitivos. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-6 ante el Troyes en Ligue 1, después de un triunfo liguero por 2-1 contra el Lens. Su resultado más abultado recientemente fue una derrota por 4-0 ante el Marsella. En esos cinco partidos, el Strasbourg marcó ocho goles y encajó diez.

Los últimos cinco partidos del PSG dejaron una victoria, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue la victoria por 6-1 en la Champions League ante el Slovan Bratislava, después de una derrota en casa por 1-2 ante el Mónaco en Ligue 1. Entre los resultados anteriores figuran dos empates consecutivos por 2-2 ante el Lille y el Rennes. El PSG marcó trece goles en esos cinco partidos y encajó ocho.

Strasbourg vs Paris Saint-Germain: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en febrero de 2026, cuando el PSG ganó 2-1 en el Stade de la Meinau en Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance está repartido, con dos victorias del PSG, una del Strasbourg y dos empates. Los cinco partidos han dejado un total combinado de 22 goles.