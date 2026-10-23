En sus enfrentamientos recientes, el Strasbourg ha llevado generalmente la iniciativa, incluida una clara victoria por 3-0 la última vez que recibió al Auxerre. La afición puede esperar una intensa batalla táctica, con el Auxerre buscando poner fin a su reciente racha sin victorias ante un Strasbourg sólido en su estadio.
En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Strasbourg-Auxerre, incluidos los puntos de venta y los precios.
¿Cuándo se juega el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?
El Strasbourg-Auxerre se disputa en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo, el domingo 1 de noviembre de 2026.
¿Cómo comprar entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?
Si quieres comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Strasbourg y el Auxerre en el Stade de la Meinau, tienes varias opciones:
1. Canales oficiales del club
- Venta oficial de entradas: La forma más fiable y directa de conseguir entradas a su precio original es a través de la web oficial o la taquilla del Racing Club de Strasbourg Alsace, donde se ponen a la venta para socios o para el público general antes de los partidos.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa: Si las entradas en los canales oficiales del club se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?
Los precios de las entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1 varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa:
1. Canales oficiales del club
- Gradas de los fondos (Tribune Est / gradas familiares): de 30 a 50 €
- Zonas de esquina: de 50 a 80 €
- Asientos en las gradas laterales (Tribune Sud / Présidentielle): de 80 a más de 120 €
- Paquetes VIP y de hospitalidad: de 150 a más de 250 €
2. Plataformas de reventa de entradas
Si las entradas se agotan en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:
- Grada superior / reventa general: de 30 a 55 €
- Ofertas de reventa para asientos estándar en los laterales o las esquinas: de 55 a 95 €
- Zona prémium de la grada inferior / sectores de gran demanda: de 95 a más de 140 €
Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Strasbourg y el Auxerre
El Strasbourg ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. En el más reciente perdió 2-1 ante el Paris FC, pero antes empató 1-1 con el Monaco y logró una contundente victoria por 6-2 a domicilio frente al Troyes. También venció al Lens por 2-1 anteriormente en esa serie de partidos. El Strasbourg ha marcado 11 goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.
El Auxerre ha logrado dos victorias y sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Brest, y antes también ganó 1-0 al Nice. Esos resultados positivos llegaron tras las derrotas anteriores contra el Lyon (3-1), el Angers (3-1) y el Lens (5-2). El Auxerre ha marcado siete goles y encajado 12 en esos cinco partidos.
Strasbourg-Auxerre: enfrentamientos recientes
El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el partido disputado en Auxerre terminó 0-0. Antes, el Strasbourg ganó 3-0 en casa al Auxerre en octubre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Strasbourg suma tres victorias por ninguna del Auxerre, además de dos empates, y ha sido el equipo dominante en este duelo en las últimas temporadas.
Cara a cara
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
W
L
W
D
W
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
W
W
W
W
L
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
W
L
W
D
W
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
D
W
L
W
W
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
L
D
W
D
W
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
L
W
L
W
W
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
W
W
L
D
W
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
W
W
L
D
L
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
W
W
L
L
L
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
D
W
L
L
W
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
W
D
W
D
L
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
W
L
W
W
L
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
L
W
W
L
D
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
L
L
L
D
W
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
L
L
W
D
L
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
L
L
W
D
D
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
L
L
L
L
L
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
L
L
L
D
L