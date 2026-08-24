Cómo conseguir entradas para el Espanyol vs Sevilla: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Espanyol se enfrenta al Sevilla el domingo 6 de septiembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

En su duelo competitivo más reciente, en mayo de 2026, el Sevilla logró una trabajada victoria por 2-1 sobre el Espanyol en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Espanyol confiará en su condición de local para darle la vuelta a la situación ante su afición, mientras que el Sevilla busca otro resultado positivo a domicilio.

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¿Cuándo es el saque inicial del Espanyol vs Sevilla de LaLiga?

El Espanyol vs Sevilla se disputa en el RCDE Stadium de Barcelona, con el saque inicial programado para la hora indicada arriba.

Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 15:00 RCDE Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Espanyol vs Sevilla de LaLiga?

Para el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Espanyol y Sevilla del 6 de septiembre de 2026 en el RCDE Stadium, las entradas pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta:

Portal oficial de entradas del club: Las entradas para el partido se ponen a la venta directamente a través del servicio de ticketing online del club local antes del encuentro. Los socios reciben acceso prioritario antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.

Taquillas del estadio: Cualquier asiento restante que no se haya agotado puede comprarse en persona en las ventanillas de taquilla del estadio antes del día del partido.

Mercados secundarios de reventa: Plataformas de reventa entre aficionados como StubHub y mercados de entradas ofrecen asientos verificados para partidos de alta demanda cuando se agotan las entradas generales de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Espanyol vs Sevilla de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido entre Espanyol y Sevilla en el RCDE Stadium varían según la categoría del asiento y el canal de compra:

Tarifas oficiales de taquilla y entradas primarias

Categoría 3 (anillo superior / detrás de las porterías): Aproximadamente 25 £ – 38 £ de valor facial.

Categoría 2 (esquinas / fondos inferiores): Aproximadamente 43 £ – 73 £ de valor facial.

Categoría 1 (tribuna principal / centro del campo): Aproximadamente 77 £ – 130 £+ de valor facial.

Reventa secundaria como StubHub

Asientos de acceso básico (anillos superiores / fondos): Anuncios de reventa desde 18 £ – 40 £ .

Asientos de nivel medio (esquinas / fondos inferiores): Anuncios de reventa entre 40 £ – 75 £ .

Asientos prémium y de tribuna principal: Anuncios de reventa entre 80 £ – 240 £+ dependiendo de la fila y de la visión centrada del centro del campo.

Pases VIP y hospitality: Paquetes de reventa y de agregadores especializados entre 170 £ – 1.000 £+ .

Espanyol vs Sevilla de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Espanyol vs Sevilla

Los últimos cinco resultados del Espanyol incluyen una victoria, una derrota y tres empates. Su único resultado competitivo en esta racha fue un triunfo por 3-0 sobre el Levante en LaLiga el 16 de agosto, mientras que en pretemporada registró una derrota por 3-1 ante el Coventry City y un empate 3-3 con el Middlesbrough. Los otros dos amistosos terminaron en empate, 2-2 contra el Burnley y 1-1 ante el Sabadell.

Los últimos cinco partidos del Sevilla dejaron cuatro victorias y una derrota. El equipo de Luis Garcia venció al Rayo Vallecano por 2-1 en su estreno en LaLiga el 15 de agosto, y también logró triunfos ante el FC Utrecht y el NEC Nijmegen en pretemporada. Su única derrota en esos cinco partidos llegó contra el Bayer Leverkusen, un 2-1 en un amistoso el 8 de agosto. El Sevilla ha mostrado una capacidad constante para ganar partidos en esta racha.

Espanyol vs Sevilla: historial reciente de enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre estos equipos terminó 2-1 a favor del Sevilla en su estadio en LaLiga el 9 de mayo de 2026. Antes de eso, el Espanyol ganó el partido de la primera vuelta por 2-1 en el RCDE Stadium en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, cada equipo ha logrado dos victorias, con un empate, un 1-1 en Sevilla en enero de 2025, que completa el balance.

Clasificación del Espanyol vs Sevilla

En la actual clasificación de LaLiga, el Espanyol es segundo y el Sevilla, cuarto.