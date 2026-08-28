Cómo conseguir entradas para el Espanyol vs Elche: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Espanyol se enfrenta al Elche el miércoles 20 de septiembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

El Espanyol afronta el partido con el objetivo de aprovechar el factor campo y sumar puntos importantes en la clasificación liguera en este arranque de temporada. Mientras tanto, el Elche buscará darle la vuelta a su dinámica reciente y lograr su primera victoria en este enfrentamiento desde octubre de 2021.

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¿Cuándo es el saque inicial del Espanyol vs Elche de LaLiga?

El Espanyol vs Elche se disputa en el RCDE Stadium de Barcelona, con la hora exacta confirmada en los detalles del partido que aparecen arriba.

Primera División - Jornada 7 18 sept 2026 - 15:00 RCDE Stadium

¿Cómo comprar entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Puedes comprar entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano a través de canales oficiales o de plataformas secundarias de confianza:

Sitio web oficial y taquilla del CA Osasuna: El lugar principal y más fiable para comprar entradas para la zona local es directamente el portal de venta de entradas del sitio web oficial del CA Osasuna o la taquilla de El Sadar en Pamplona antes del día del partido. La venta oficial al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del saque inicial, una vez que los socios completan su periodo de prioridad.

Agregadores de mercados secundarios: Si las entradas se agotan en el sitio oficial, puedes comparar asientos en mercados de reventa a través de plataformas agregadoras como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Los precios de las entradas para Osasuna vs Rayo Vallecano en El Sadar varían en función del canal de compra y la categoría de la localidad:

Entradas oficiales del club (precio de venta): Directamente a través del CA Osasuna, los precios estándar para el público general suelen oscilar entre 35 € y 80 € según la zona (fondos, esquinas, tribuna o asientos premium centrales).

Mercados secundarios: En sitios agregadores de reventa de entradas como StubHub, los precios suelen arrancar en torno a 42 € a 50 € para asientos estándar, con medias más altas según la disponibilidad, la ubicación de los asientos y la demanda.

Espanyol vs Elche de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Espanyol vs Elche

El Espanyol ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 3-0 en LaLiga ante el Levante el 16 de agosto, mientras que su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-2 ante el Real Madrid el 22 de agosto. La pretemporada dejó un empate 3-3 con el Middlesbrough y un empate 2-2 con el Burnley, siendo el otro resultado una derrota por 1-3 ante el Coventry City. El Espanyol marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

El Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un empate en LaLiga y tres empates en pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-5 ante el Barcelona el 23 de agosto, que llegó después de un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna en su estreno liguero. El Elche empató 2-2 con el Cordoba, 2-2 con el Al-Ain y 0-0 con el Johor Darul Ta'zim en su preparación de pretemporada. En esos cinco partidos, el Elche marcó cinco goles y encajó nueve.

Espanyol vs Elche: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en LaLiga el 1 de marzo de 2026, cuando el partido en el campo del Elche terminó 2-2. Antes de eso, el Espanyol ganó 1-0 en casa en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, que abarcan LaLiga y Segunda División, el Espanyol ha ganado dos veces y el Elche una, mientras que los otros dos partidos terminaron en empate.