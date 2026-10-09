El Espanyol se enfrenta al Atlético de Madrid el sábado 17 de octubre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

En su anterior enfrentamiento liguero, en febrero de 2026, el Atlético de Madrid logró una victoria por 4-2 sobre el Espanyol en el Metropolitano. El historial de enfrentamientos favorece a los visitantes, con 14 victorias del Atlético de Madrid frente a las 7 del Espanyol, además de 9 empates.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Espanyol vs Atlético de Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Espanyol vs Atlético de Madrid de LaLiga?

El Espanyol vs Atlético de Madrid comienza el sábado 17 de octubre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 08:00 RCDE Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Espanyol vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el Espanyol vs Atlético de Madrid en el RCDE Stadium, puedes seguir estos pasos principales a través de los canales oficiales y secundarios de venta de entradas:

1. Canal oficial del club

Visita la página web oficial del RCD Espanyol en la sección Entradas/Próximos partidos. Por lo general, las entradas se ponen a la venta para el público general unas semanas antes del día del partido, después del acceso prioritario para abonados y socios del club.

2. Taquilla del estadio

Las entradas pueden comprarse directamente en la taquilla del RCDE Stadium, en Cornellà de Llobregat, el día del partido o durante el horario oficial de oficina en los días previos al encuentro, siempre que no se hayan agotado.

3. Plataformas secundarias y de reventa

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen asientos publicados por abonados y revendedores. Ten en cuenta que los precios de las entradas en plataformas secundarias pueden fluctuar por encima o por debajo de su valor nominal en función de la demanda general del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Espanyol vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Espanyol vs Atlético de Madrid en el RCDE Stadium varían según la categoría del asiento y la plataforma de venta:

1. Precios oficiales del club (valor nominal)

Entradas para el público general: Desde alrededor de 55 € a 60 € para asientos estándar de fondo o anfiteatro, hasta 120 € a 150 € para asientos prémium en la zona central de tribuna.

Socios del club: Normalmente reciben un descuento del 10 % al 20 % sobre el valor nominal de las entradas, con precios a partir de 45 € a 50 € .

Paquetes VIP y hospitality: Van desde 135 € a 500 €+ según el catering incluido y el acceso a salas VIP.

SeatPick

2. Plataformas secundarias y de reventa

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHubofrecen asientos publicados por abonados y revendedores. Ten en cuenta que los precios de las entradas en plataformas secundarias pueden fluctuar por encima o por debajo de su valor nominal en función de la demanda general del mercado.

Asientos de acceso más económico: Las opciones de reventa en los principales marketplaces suelen empezar aproximadamente en 55 € a 70 € .

Precio medio de la entrada: Suele oscilar entre 150 € a 350 € para asientos en graderío inferior y vistas centrales debido a la demanda.

Espanyol vs Atlético de Madrid de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Espanyol vs Atlético de Madrid

El Espanyol ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de LaLiga, con seis goles a favor y siete en contra en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Rayo Vallecano, aunque apenas unos días antes había demostrado de lo que es capaz con una victoria por 2-0 en el campo de Osasuna. También empató 1-1 con el Sevilla durante este tramo.

El Atlético de Madrid ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente de LaLiga se saldó con una contundente victoria por 4-0 sobre Osasuna, y también venció 3-0 a la Real Sociedad a domicilio. Las dos derrotas en este periodo llegaron ante el Liverpool en la Champions League y ante el Athletic Club en LaLiga, partidos en los que encajó tres goles sin marcar.

Espanyol vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid ganó 4-2 en LaLiga. Antes de eso, el Espanyol logró una victoria en casa por 2-1 en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Atlético ha ganado dos y el Espanyol uno, con dos empates registrados.