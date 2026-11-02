¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoEspanyol
RCDE Stadium
team-logoDeportivo de A Coruna
Book Espanyol vs Deportivo de A Coruna Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Espanyol
Deportivo de A Coruna
Primera División

El Espanyol se enfrenta al Deportivo de A Coruña en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Espanyol recibe al Deportivo de A Coruña el domingo 8 de noviembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar en LaLiga en febrero de 2018, en el estadio de Riazor, y terminó con un disputado empate a 0-0. La actuación reciente más destacada del Espanyol ante el Deportivo llegó en septiembre de 2017, cuando logró una contundente victoria en casa por 4-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

El Espanyol contra el Deportivo de A Coruña se disputa en el RCDE Stadium de Barcelona el domingo 8 de noviembre de 2026.

crest
Primera División - Jornada 12
RCDE Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el Real Club Deportivo de A Coruña en el RCDE Stadium, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: La vía principal y más fiable para comprar entradas oficiales para el partido es el portal de venta de entradas del RCD Espanyol. Los socios y el público general pueden estar pendientes de las actualizaciones del calendario de venta y conseguir localidades en las distintas categorías en cuanto se abra la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el Real Club Deportivo de A Coruña pueden conseguirse a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

  • Localidades generales: Las entradas suelen costar entre 30 y 70 €, según la categoría y la ubicación con respecto al terreno de juego del RCDE Stadium.
  • Periodos de venta preferente para socios y miembros del club: Los socios pueden acceder a la venta anticipada y conseguir localidades estándar a su precio nominal habitual, que suele partir de unos 25 € en las zonas superiores.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Las entradas prémium de hospitalidad del club y las experiencias en palcos privados disponibles a través de los canales oficiales suelen costar desde 150 hasta más de 300 € por persona e incluyen servicio de restauración y asientos con vistas privilegiadas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Entradas de reventa estándar: Desde aproximadamente 22 hasta 50 €, según la oferta y la demanda a medida que se acerca el día del partido.
  • Localidades de categoría intermedia: Los precios de las localidades laterales y de las zonas centrales de la grada inferior oscilan entre 70 y 150 €.
  • Localidades prémium o de alta demanda: Las localidades centrales de los laterales o las entradas escasas de última hora pueden costar entre 180 y más de 300 €.

Espanyol contra Deportivo de A Coruña en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Espanyol y del Deportivo de A Coruña

El Espanyol llega a este partido tras una racha complicada: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Elche, y durante esa racha también cayó por 2-1 frente al Rayo Vallecano. La única nota positiva fue la victoria a domicilio por 0-2 contra Osasuna, pero el equipo de Gonzalez ha encajado nueve goles en esos cinco partidos, una cifra que pone de relieve su fragilidad defensiva.

El Deportivo ha mostrado más estabilidad, con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo por 2-3 en el campo del Villarreal destaca como un buen resultado, y en su encuentro más reciente de LaLiga empató 1-1 con el Real Betis. También perdió 1-3 ante el FC Porto en un amistoso y cayó 0-1 frente al Sevilla, pero su balance general refleja que es un equipo al que cuesta superar de forma habitual.

ESP

ESP - Formulario

MAL
D1-1
ATM
L0-1
SAN
L2-1
SES
L4-3
VIL
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

POR
L1-3
RSO
L3-2
LEV
D1-1
ATM
L1-0
AUR
W0-3
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Espanyol contra Deportivo de A Coruña: enfrentamientos recientes

Los dos clubes se enfrentaron por última vez en un partido de LaLiga en febrero de 2018, que terminó 0-0 con el Deportivo como local. Si se tienen en cuenta los cinco enfrentamientos anteriores registrados, el Espanyol presenta un balance general mejor, y su victoria en casa por 4-1 en septiembre de 2017 fue el resultado más contundente de la serie. El Deportivo logró una victoria por 1-2 en su propio campo en mayo de 2017, por lo que ambos equipos han sumado puntos ante el otro en los últimos años, aunque el balance del Espanyol como local en este duelo es especialmente sólido.

Cara a cara

EspanyolEmpateDeportivo de A Coruna
3
2
0
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google