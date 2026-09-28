Cómo conseguir entradas para el España vs Croacia: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

La vigente campeona del mundo, España, abre su campaña de la UEFA Nations League 2026/27 contra Croacia en Sevilla, antes de que ambos equipos vuelvan a enfrentarse apenas una semana después en Split. Ambos partidos forman parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, en el que también están Inglaterra y Chequia, y este doble enfrentamiento inicial tiene un peso importante dada la calidad de las dos selecciones.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el España vs Croacia, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del España vs Croacia de la UEFA Nations League A?

El España vs Croacia comenzará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla el 26 de septiembre de 2026, con la hora exacta local aún por confirmar por parte de la UEFA.

UEFA Nations League A - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Dónde comprar entradas para el España vs Croacia?

Las entradas para el partido de Sevilla se pusieron inicialmente a la venta a través de los canales oficiales de venta de la RFEF, con prioridad para los miembros de la federación antes de que el encuentro se agotara por completo. Los canales oficiales de la federación croata (HNS) son el equivalente para el partido de fuera de casa en Split.

Dada la rapidez con la que se agotaron las entradas para el partido de Sevilla, se recomienda encarecidamente reservar pronto también para el encuentro en Split, especialmente por la creciente repercusión de España desde su triunfo en el Mundial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el España vs Croacia?

Los precios oficiales para el partido de Sevilla se fijaron a través de los canales de venta de la RFEF antes de que el encuentro se agotara en origen. Los precios oficiales de la HNS se aplican del mismo modo para el partido de Split.

Sevilla (agotado en origen): al no quedar inventario oficial, los precios de reventa en el mercado secundario están muy por encima del valor nominal dada la magnitud de la demanda en torno al éxito mundialista de España

Asientos más baratos en Split: desde unos 45 € hasta 60 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media en Split: por lo general entre 90 € y 160 €, con una vista más clara a lo largo de las bandas

Asientos premium en Split: a partir de 250 € para los aficionados que quieran la mejor vista disponible

StubHub es la mejor opción si las entradas en la web oficial están agotadas. Como ocurre con cualquier partido de la campeona del mundo, los precios pueden moverse rápidamente, por lo que asegurar un asiento lo antes posible es la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

España vs Croacia en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de España y Croacia

España llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros, todos ellos en el Mundial de 2026. Venció a Argentina por 1-0 en la final y antes superó a Austria por 3-0, a Portugal por 1-0, a Bélgica por 2-1 y a Francia por 2-0. A lo largo de esos cinco partidos, España marcó siete goles y no encajó ninguno, manteniendo la portería a cero en todos ellos.

Los últimos cinco resultados de Croacia son más variados. Ganó tres y perdió dos, siendo su partido más reciente una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en el torneo, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0, pero también perdió por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos. Croacia marcó siete goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

España vs Croacia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en la Eurocopa 2024, donde España ganó 3-0. Antes de eso, los dos equipos empataron 0-0 en un partido de la Nations League en junio de 2023. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, siendo su triunfo más contundente una victoria por 6-0 en casa en la Nations League en septiembre de 2018. Esos cinco duelos han dejado un total de 19 goles.



