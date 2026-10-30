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UEFA Nations League B
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Stozice Stadium, Ljubljana
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Cómo conseguir entradas para el Eslovenia-Suiza: precios de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

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UEFA Nations League A
Eslovenia
Switzerland

Eslovenia se enfrenta a Suiza en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas.

La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo duelo internacional: Eslovenia recibe a Suiza en el estadio Stožice de Liubliana. Ambas selecciones europeas llegan a este encuentro de la fase de grupos con calidad y motivación, lo que lo convierte en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

GOAL ofrece todos los detalles clave sobre la fecha del partido, el estadio, los precios de las entradas y cómo conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Eslovenia-Suiza de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Eslovenia-Suiza se disputará en el estadio Stožice de Liubliana. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League B - Jornada 5
Stozice Stadium, Ljubljana

¿Dónde comprar entradas para el Eslovenia-Suiza?

Las entradas oficiales se ponen a la venta a través del canal principal de la federación anfitriona, Eventim Slovenia, que gestiona la venta general para los partidos de la selección como local. Los aficionados deberían registrarse y comprar sus entradas pronto, en cuanto se abra la venta general, para asegurarse localidades del cupo habitual.

Si se agotan las entradas de los canales oficiales o no hay localidades disponibles en la zona que deseas, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eslovenia-Suiza?

Las entradas oficiales vendidas a través de Eventim parten de 26 € para localidades estándar, según la zona del estadio Stožice y la visibilidad desde el asiento.

Cuando se agotan las localidades de venta general en los canales oficiales, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub rondan los 63 €.

Eslovenia-Suiza de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Eslovenia y Suiza

Eslovenia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y seis en contra. En su encuentro más reciente perdió 2-1 ante Croacia y, antes, empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esa serie llegó a domicilio ante Montenegro, al que derrotó 3-2. La irregularidad de sus resultados y de sus cifras goleadoras refleja que aún busca una línea de juego fiable.

La trayectoria reciente de Suiza es considerablemente mejor. El equipo de Yakin ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue el 3-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial. Antes de ese tropiezo, superó a Colombia en los penaltis tras empatar 0-0, venció 2-0 a Argelia y se impuso por un ajustado 2-1 a Canadá. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Las cuatro victorias consecutivas le permitieron ganar impulso antes de la derrota ante Argentina.

SVN

SVN - Formulario

CRO
L2-1
SCO
D0-0
MKD
W2-0
SUI
L2-1
SCO
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUI

SUI - Formulario

ARG
L3-1
MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Eslovenia-Suiza: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0: fue un empate en un partido de clasificación para el Mundial disputado en Liubliana en octubre de 2025. Antes, Suiza había ganado 3-0 el partido de ida en septiembre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos, Suiza presenta el mejor balance, con tres victorias por una de Eslovenia y un empate.

Cara a cara

EsloveniaEmpateSwitzerland
1
1
3
UEFA Nations League B
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Switzerland
SUI
2
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Eslovenia
SVN
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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Eslovenia
SVN
0
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SUI
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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Switzerland
SUI
3
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Eslovenia
SVN
0
F
European Championship Qualification
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Switzerland
SUI
3
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Eslovenia
SVN
2
F
European Championship Qualification
Eslovenia badge
Eslovenia
SVN
1
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Switzerland
SUI
0
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

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