Cómo conseguir entradas para el Escocia vs Suiza: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

El nuevo seleccionador de Escocia, Sébastien Pocognoli, tiene su primera oportunidad de impresionar en casa a los fervientes seguidores del Tartan Army cuando dirija a su equipo en Hampden Park el martes 29 de septiembre, en su duelo de la UEFA Nations League contra Suiza. Compra hoy mismo tus entradas para el partido.

Los escoceses arrancarán su campaña en la UEFA Nations League tres días antes a domicilio, cuando se enfrenten a Eslovenia en Liubliana.

Además de Eslovenia y Suiza, Escocia también tiene a Macedonia del Norte en su grupo (Grupo 1 de la Liga B). Se medirá a los otros tres equipos en partidos de ida y vuelta durante la fase de liga, seis encuentros en total.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos que terminen segundo y tercero en cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se disputarán a ida y vuelta.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Escocia vs Suiza de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Escocia y Suiza?

El Escocia vs Suiza se disputa en Hampden Park, en Glasgow, el martes 29 de septiembre, con inicio previsto a las 19:45 (BST).

UEFA Nations League B - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Hampden Park

Cómo comprar entradas para el Escocia vs Suiza de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Escocia y Suiza se venden exclusivamente online a través de la Scottish FA Ticket Shop. Salieron a la venta por primera vez a finales de febrero.

Los miembros del Scotland Supporters Club (SSC) tuvieron la oportunidad de comprar entradas antes que el público general y también recibieron opciones más baratas para futuros partidos.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia vs Suiza de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Escocia y Suiza en Hampden Park iban desde 35 £ para las gradas Este y Oeste y 40 £ para las gradas Norte y Sur para los miembros adultos del Scotland Supporters Club, y desde 40-45 £ para el público general. Sin embargo, las asignaciones estándar para el público general a través de la Scottish FA se agotaron rápidamente.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre Hampden Park

Hampden Park, en Glasgow, está considerado ampliamente como el auténtico «hogar del fútbol escocés». Inaugurado en 1903, este estadio legendario es el escenario permanente de la selección escocesa de fútbol y lleva generaciones consolidando su legado como uno de los recintos deportivos más históricos del mundo. El estadio actual cuenta con una calificación UEFA de categoría cuatro y tiene una capacidad de 51.866 espectadores.

Debido a las modernas leyes de seguridad de los estadios con todas las localidades de asiento, Hampden Park posee varios récords europeos de asistencia imposibles de batir que probablemente nunca serán superados:

Récord europeo histórico de selecciones : Escocia vs Inglaterra (1937) - 149.415

Récord europeo histórico de partidos de clubes : Celtic vs Aberdeen (final de la Scottish Cup de 1937) - 146.433

Récord de partido en competición de la UEFA : Celtic vs Leeds United (semifinal de la Copa de Europa de 1937) - 136.505

Momentos memorables en Hampden Park:

La final de la Copa de Europa de 1960 : Ampliamente considerada como el mejor partido de fútbol jamás jugado. El Real Madrid derrotó al Eintracht Frankfurt por 7-3, con cuatro goles de Ferenc Puskás y un hat-trick de Alfredo Di Stéfano.

La volea maravillosa de Zidane (2002) : En la final de la UEFA Champions League de 2002, Zinedine Zidane marcó una volea icónica con la zurda, desafiante para la gravedad, a la escuadra, asegurando una victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Bayer Leverkusen.

Megaconciertos : El recinto ha acogido a leyendas de la música como Sir Paul McCartney, que interpretó de forma célebre 'Mull of Kintyre' en 1910, The Rolling Stones, y gigantes del pop como Beyoncé y Take That.

Los «Scotch Professors»: Fue sobre el césped del primer Hampden Park donde los jugadores escoceses desarrollaron el revolucionario juego de pases cortos y enfoque colectivo. Antes de eso, el fútbol era sobre todo un juego caótico de regates individuales y entradas al estilo del rugby. En esencia, exportaron el fútbol moderno al mundo.

Cómo llegar

La forma más fácil y fiable de llegar a Hampden Park es en transporte público. El estadio está situado en una zona residencial muy concurrida, por lo que conducir y aparcar cerca en días de grandes eventos o partidos está muy restringido y no se recomienda.

En tren: Coger el tren es la forma más rápida de evitar las aglomeraciones. Puedes tomar un servicio de ScotRail desde la estación Glasgow Central directamente hasta la zona del estadio.

Estación de Mount Florida: es la parada más cercana. El trayecto en tren dura entre 10 y 17 minutos, seguido de una caminata de 5 minutos hasta el estadio.

Estación de King's Park: es otra gran opción. El trayecto dura entre 10 y 15 minutos en tren, seguido de un paseo de 5 minutos.

En autobús: Varias rutas locales de autobús de First Glasgow conectan con regularidad el centro de Glasgow con la zona del estadio. El trayecto suele durar entre 15 y 30 minutos.

Autobús 75: puedes subir a este autobús cerca del centro de la ciudad, por ejemplo junto a la Gallery of Modern Art, y te deja directamente en Aikenhead Road, justo al lado de la entrada del estadio.

Otras rutas: los autobuses 5, 6, 7, 7A, 31, 34 y 90 también pasan muy cerca del estadio. Puedes consultar horarios y rutas en tiempo real en la web de First Bus.

Partido Escocia vs Suiza de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Escocia vs Suiza: forma reciente

Ranking FIFA: Escocia (n.º 36) vs Suiza (n.º 14)

Escocia vuelve a la acción por primera vez desde que cayó eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. A pesar de una victoria inicial por 1-0 sobre Haití, las derrotas consecutivas contra Marruecos (0-1) y Brasil (0-3) provocaron su salida del torneo.

Eso sí, los escoceses sí cuentan con un impresionante historial reciente en partidos oficiales en casa. Encadenaron victorias consecutivas contra Grecia, Bielorrusia y Dinamarca en Hampden Park en el tramo final de 2025.

Suiza llegará reforzada por el hecho de haber firmado en verano su mejor actuación en una Copa del Mundo en 72 años, al alcanzar los cuartos de final. También conviene señalar que completó todo 2025 sin perder.

Escocia vs Suiza: historial reciente de enfrentamientos directos

Escocia domina el historial global de enfrentamientos contra Suiza con 8 victorias, por 5 triunfos de Suiza y 4 empates. En sus 17 encuentros anteriores, Escocia ha marcado 27 goles, mientras que Suiza ha marcado 25.

El último partido entre ambos equipos se disputó en junio de 2024, durante la fase de grupos de la Eurocopa 2024 de la UEFA. El vibrante encuentro en Colonia, Alemania, terminó con empate 1-1. Scott McTominay marcó primero para Escocia, pero Xherdan Shaqiri respondió para Suiza con un espectacular disparo con rosca.

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Switzerland SUI 1 1 0 0 3 0 +3 3 W 2 Escocia SCO 1 0 1 0 0 0 0 1 D 3 Eslovenia SVN 1 0 1 0 0 0 0 1 D 4 Macedonia del Norte MKD 1 0 0 1 0 3 -3 0 L Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



