La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un partido de mucho en juego: Escocia se prepara para enfrentarse a Macedonia del Norte en un duelo decisivo del grupo E. Ambas selecciones buscan tomar la iniciativa en el grupo, lo que convierte este encuentro internacional en una cita imprescindible para los aficionados de toda Europa.

Tras una serie de partidos muy disputados entre ambas selecciones, se espera un ambiente electrizante en el estadio. Los aficionados pueden esperar un duelo físico y de ida y vuelta, con puntos clave para el ascenso y la clasificación en juego.

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¿A qué hora empieza el Escocia-Macedonia del Norte de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Escocia-Macedonia del Norte se disputará en Hampden Park, en Glasgow, con la hora de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

¿Dónde comprar entradas para el Escocia-Macedonia del Norte?

La venta oficial de entradas para este partido de la Liga de Naciones de la UEFA se gestiona directamente a través del portal en línea de la federación anfitriona, donde se pueden adquirir las entradas destinadas al público general. Los aficionados deberían registrarse cuanto antes en la plataforma oficial para conseguir entradas antes de que se agoten los cupos habituales.

Si termina el periodo de venta inicial o se agotan las localidades en la plataforma oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa si las entradas del sitio oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia-Macedonia del Norte?

Las entradas individuales para este partido en el portal oficial parten de unos 35 € para las localidades generales, según la zona del estadio y la categoría elegida.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios parten de unos 90 € por asiento cuando se agotan las entradas habituales de la venta inicial.

Escocia-Macedonia del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Escocia y Macedonia del Norte

Escocia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas y ningún empate en ese periodo. Sus resultados más recientes llegaron en el Mundial, donde perdió 3-0 ante Brasil y 1-0 ante Marruecos. Antes de esos tropiezos, venció 1-0 a Haití y se impuso 4-1 a Curazao, una muestra de su capacidad ofensiva cuando tiene un buen día. En esos cinco encuentros, Escocia marcó seis goles y encajó cinco.

A Macedonia del Norte le ha costado encontrar la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Turquía, y también cayó 4-0 frente a Dinamarca en la fase de clasificación para el Mundial. La derrota por 7-1 ante Gales, sufrida anteriormente en la campaña, fue la más abultada de esta serie de partidos. Macedonia del Norte marcó solo un gol y encajó quince en esos cinco encuentros.

Escocia-Macedonia del Norte: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Escocia ganó 2-1 a domicilio ante Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial. En los últimos cuatro enfrentamientos directos registrados, Escocia presenta el mejor balance, con dos victorias por una de Macedonia del Norte y un empate. La victoria de Escocia por 2-0 en casa en 2009 sigue siendo su resultado más contundente en estos enfrentamientos.







