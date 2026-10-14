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Cómo conseguir entradas para el Elversberg-Mainz 05: precios de la Bundesliga, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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Elversberg se enfrenta al Mainz 05 en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas.

Elversberg recibe al Mainz 05 el viernes 30 de octubre de 2026 en la Ursapharm-Arena de Elversberg.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar en agosto de 2023, en la Copa de Alemania, cuando el Mainz logró una ajustada victoria a domicilio por 0-1. En sus recientes partidos de liga, el Elversberg consiguió un empate sin goles ante el Schalke 04, mientras que el Mainz obtuvo una contundente victoria por varios goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elversberg contra el Mainz 05, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Elversberg contra el Mainz 05 de la Bundesliga?

El Elversberg contra el Mainz 05 comienza el viernes 30 de octubre de 2026 en la Ursapharm-Arena de Elversberg.

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Bundesliga - Jornada 8
Ursapharm-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Elversberg contra el Mainz 05 de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Elversberg y el Mainz 05, tienes varias opciones según prefieras los canales oficiales de los clubes o las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Comprar directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas del SV Elversberg o del 1. FSV Mainz 05 es la opción más segura y fiable, especialmente para abonados, socios de los clubes o aficionados que busquen localidades en las zonas reservadas para la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elversberg contra el Mainz 05 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el SV Elversberg y el 1. FSV Mainz 05 varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Zona de pie (Stehplatz): Generalmente cuesta entre 15 y 25 € y permite a los aficionados locales o visitantes seguir el partido desde una grada de pie tradicional.
  • Entradas con asiento (Sitzplatz): Las localidades con asiento estándar suelen costar entre 35 y 70 €, según el sector concreto y la vista dentro de la Ursapharm-Arena.
  • Entradas para la zona visitante: Las entradas para los aficionados visitantes del Mainz distribuidas mediante los cupos para socios gestionados por el club suelen costar entre 18 y 50 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Asientos de reventa más económicos: Parten de unos 300 a 350 € para localidades con mucha demanda cuando se agotan las entradas de la venta inicial.
  • Asientos prémium y en los laterales: Precios de 400 € a más de 1.000 € para las mejores ubicaciones.

Elversberg contra Mainz 05 en la Bundesliga: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Elversberg y el Mainz 05

El Elversberg ha sumado una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos oficiales de Bundesliga. El más reciente terminó 0-0 ante el Schalke 04. Su mejor resultado en esa racha fue una victoria en casa por 3-2 frente al Bayer Leverkusen, y también logró un triunfo a domicilio por 3-4 contra el Borussia Moenchengladbach. La derrota en un amistoso ante el Waldhof Mannheim el 24 de septiembre no forma parte de su balance liguero. Ha demostrado que puede marcar con facilidad, pero también ha encajado goles en varios de esos encuentros.

El Mainz 05 ha ganado tres de sus últimos cinco partidos oficiales, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente en la Bundesliga fue una victoria a domicilio por 3-4 ante el Borussia Moenchengladbach, y también consiguió un contundente triunfo por 0-5 en el campo del Hamburger SV. Su única derrota liguera en ese periodo llegó frente al Eintracht Frankfurt, contra el que perdió 1-3. En esos cinco partidos, el Mainz ha marcado 13 goles y ha encajado ocho.

ELV

ELV - Formulario

BMG
W3-4
FCB
L1-2
S04
D0-0
WMA
L2-1
FCU
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
M05

M05 - Formulario

HSV
W0-5
SGE
L1-3
BMG
W3-4
WMA
W0-3
B04
L3-4
Gol marcado (encajado)
16/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Elversberg contra Mainz 05: Enfrentamientos recientes

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en la Copa de Alemania, con ventaja para el Mainz en ese breve historial. Su último encuentro fue en agosto de 2023, cuando el Mainz ganó 0-1 en el campo del Elversberg. El partido anterior, disputado en agosto de 2021, terminó 2-2. Este encuentro de Bundesliga abre un nuevo capítulo entre ambos clubes en esta categoría.

Cara a cara

ElversbergEmpateMainz 05
0
0
2
DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
F
DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

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