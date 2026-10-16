Elche recibe al Valencia el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Martínez Valero, en Elche.

Históricamente, el Valencia ha llevado la delantera en este duelo regional, con siete victorias frente a las tres del Elche en sus enfrentamientos anteriores. En su último encuentro de LaLiga, disputado el 11 de abril de 2026, el Elche logró una ajustada victoria por 1-0 en el estadio Manuel Martínez Valero gracias a un gol decisivo de Lucas Cepeda en la segunda parte.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elche-Valencia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Elche-Valencia de LaLiga?

El Elche-Valencia comienza en el Martínez Valero, en Elche, el domingo, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

¿Cómo comprar entradas para el Elche-Valencia de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo Elche-Valencia de LaLiga en el estadio Manuel Martínez Valero, tienes varias opciones principales, según la disponibilidad:

1. Canales oficiales del club

Puedes consultar directamente el portal oficial de venta de entradas del Elche CF. Es la forma más segura de comprarlas a su precio original, aunque la disponibilidad para el público general depende de la demanda de los socios y de las entradas que liberen los abonados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas por los canales oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas para el público general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elche-Valencia de LaLiga?

El precio de las entradas para el Elche-Valencia de LaLiga varía según se compren por los canales oficiales del club o en plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entrada general / asientos estándar: Suelen costar entre 30 y 90 € , según la altura y la posición más o menos centrada del sector en el estadio Manuel Martínez Valero.

Entradas para el sector visitante: Suelen costar entre 30 y 60 € (aunque su disponibilidad es limitada y a menudo hay que inscribirse a través del club visitante).

Paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes de categoría superior con ventajas exclusivas pueden costar desde 150 € hasta más de 300 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios iniciales / mínimos: Las entradas suelen partir de unos 55 a 65 € para localidades en las gradas superiores o detrás de las porterías.

Categoría 1 y asientos preferentes: Las localidades con mejores vistas en los laterales o en las gradas inferiores suelen costar de 140 € a más de 200 € .

Precio medio de mercado: Las entradas anunciadas cuestan de media entre 320 y 350 € , según la demanda general y la escasez de entradas.

Elche-Valencia de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elche y el Valencia

El Elche no ha ganado en sus últimos cinco partidos de LaLiga, una racha en la que ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas. Su último encuentro fue una derrota por 1-3 ante el Espanyol el 18 de septiembre, y también cayó por 2-3 frente al Real Madrid a principios de mes. El empate 1-1 con el Athletic de Bilbao es su único punto en los tres partidos, tanto en casa como fuera, disputados en torno a esa fecha. El Elche ha marcado nueve goles y ha encajado once en esos cinco encuentros.

El estado de forma del Valencia es igual de preocupante. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con cuatro derrotas y ningún empate en ese periodo. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-3 ante la Real Sociedad el 20 de septiembre, después de vencer por 0-1 al Deportivo Alavés la semana anterior. La derrota por 0-5 ante el Barcelona el 6 de septiembre sigue siendo el resultado que ha marcado su campaña hasta ahora. El Valencia ha marcado cuatro goles y ha encajado doce en esos cinco encuentros.

Elche-Valencia: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en LaLiga el 11 de abril de 2026, cuando el Elche ganó 1-0 en el estadio Martínez Valero. Antes, los dos clubes empataron 1-1 en Valencia el 10 de enero de 2026. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Elche lleva ventaja con dos victorias por una del Valencia, mientras que dos partidos acabaron en empate.