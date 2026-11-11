El Eintracht Frankfurt recibe al Werder Bremen el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

Su último enfrentamiento liguero, en enero de 2026, fue un emocionante partido con muchos goles que terminó con un dramático empate 3-3 en el Weser-Stadion. Antes de ese empate, el Frankfurt se impuso con claridad al Werder Bremen por 4-1 cuando lo recibió en el Deutsche Bank Park en agosto de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

El Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen se disputa el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Fráncfort.

Bundesliga - Jornada 12 5 dic 2026 - 12:30 Deutsche Bank Park

¿Cómo comprar entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente a través de las plataformas oficiales del Eintracht Frankfurt (para aficionados locales y entradas de venta general) o del SV Werder Bremen (para las localidades asignadas a la afición visitante).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de venta general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz): Suelen costar entre 18 € y 24 € .

Suelen costar entre . Gradas superiores y esquinas (categorías 4 y 5): Suelen costar entre 35 € y 50 € .

Suelen costar entre . Asientos prémium y en los laterales (categorías 1 y 2): Suelen costar desde 50 € hasta más de 90 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos de reventa en la grada superior o en las esquinas: Suelen partir de unos 70 € a 95 € .

Suelen partir de unos . Asientos de reventa en los laterales o en la grada inferior: Cuestan entre 180 € y 275 €.

Cuestan entre Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de más de 800 €.

Eintracht Frankfurt contra Werder Bremen de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen

El Eintracht Frankfurt llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Hamburger SV en la Bundesliga, después de imponerse por 3-1 al mismo rival en la Copa de Alemania la semana anterior. El peor resultado de esa racha fue una derrota por 6-0 ante el RB Leipzig. En esos cinco partidos, el Frankfurt marcó diez goles y encajó ocho.

El Werder Bremen ha sido el equipo más regular en las últimas semanas, con tres victorias y dos empates, sin una sola derrota, en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado liguero más reciente fue una victoria por 2-0 en el campo del Hoffenheim, y también ganó por 3-2 a domicilio al Mainz 05. Sus únicos tropiezos fueron una eliminación por 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Copa de Alemania y un empate 2-2 en Paderborn. En ese periodo, el Werder marcó nueve goles y encajó seis.

Eintracht Frankfurt contra Werder Bremen: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando el partido disputado en el campo del Werder terminó 3-3 en la Bundesliga. Antes de eso, el Frankfurt venció al Werder por 4-1 en el Deutsche Bank Park en agosto de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Frankfurt ha ganado tres veces, con un empate y una victoria del Werder. Entre ambos equipos han marcado 17 goles en esos partidos.