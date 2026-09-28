Cómo conseguir entradas para el Dinamarca vs Portugal: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Dinamarca se enfrenta a Portugal en un apasionante partido de la UEFA Nations League en el emblemático Parken Stadium de Copenhague el 1 de octubre de 2026. Este duelo del Grupo D, de alto voltaje, enfrenta a dos de las selecciones más emocionantes de Europa en la lucha por unos puntos clave en el grupo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Dinamarca vs Portugal de la UEFA Nations League A?

El Dinamarca vs Portugal se disputa en el Parken Stadium de Copenhague, con la hora de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Parken

¿Dónde comprar entradas para el Dinamarca vs Portugal?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Danesa de Fútbol (DBU), que actúa como distribuidor principal para todos los partidos internacionales en casa. El portal oficial de la DBU debe ser tu primera opción para comprar entradas a precio oficial durante las fases de preventa y venta general al público.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son tu mejor opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dinamarca vs Portugal?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la DBU suelen arrancar en torno a los 40 € para asientos de categoría estándar, y suben en función de la zona y la cercanía al terreno de juego dentro del Parken Stadium.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas en el mercado secundario arrancan actualmente en 58 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan en función de la demanda de los aficionados en tiempo real y de la disponibilidad de localidades.

Dinamarca vs Portugal de la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Dinamarca y Portugal

Dinamarca ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con la RD Congo en un amistoso. Antes de eso, empató 2-2 con Chequia en la fase de clasificación para el Mundial, un resultado que acabó con sus esperanzas de alcanzar el torneo, después de haber goleado 4-0 a Macedonia del Norte en la jornada anterior. Su racha también incluye una derrota por 4-2 ante Escocia y un empate 2-2 con Bielorrusia.

Los últimos cinco partidos de Portugal fueron todos oficiales, dentro del Mundial 2026. Sumó dos victorias, dos empates y una derrota en esa racha. Su partido más reciente fue una derrota por 1-0 ante España en los cuartos de final. Antes de eso, venció 2-1 a Croacia, empató 0-0 con Colombia, goleó 5-0 a Uzbekistán y empató 1-1 con la RD Congo en la fase de grupos.

Dinamarca vs Portugal: historial reciente cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones tuvo lugar en la UEFA Nations League A el 23 de marzo de 2025, cuando Portugal venció a Dinamarca por 5-2 en Lisboa. Antes de eso, Dinamarca ganó 1-0 en casa en el partido de ida tres días antes. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Portugal ha ganado tres veces y Dinamarca dos, sin empates. Portugal ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, mientras que Dinamarca ha anotado cinco.