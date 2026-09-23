Cómo conseguir entradas para el Dinamarca vs Noruega: precios de la Liga de Naciones de la UEFA A, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League regresa con un ardiente derbi escandinavo, ya que Dinamarca se prepara para recibir a Noruega en el emblemático Parken Stadium de Copenhague. Ambos rivales europeos pelearán por el orgullo y por unos puntos cruciales en la fase de grupos del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre los precios de las entradas, la información sobre el estadio y los pasos directos para reservar tus asientos.

¿Cuándo es el saque inicial del Dinamarca vs. Noruega de la UEFA Nations League A?

El Dinamarca vs. Noruega se disputa en el Parken Stadium de Copenhague, con la hora de inicio aún por confirmar a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Parken

¿Dónde comprar entradas para el Dinamarca vs. Noruega?

Las entradas oficiales principales para el partido se distribuyen directamente a través de DBU Billetsalg, que actúa como portal oficial de venta de entradas de la Federación Danesa de Fútbol para los partidos de la selección como local en el Parken Stadium. Los aficionados deberían registrar una cuenta con antelación en la plataforma oficial para comprar entradas públicas estándar cuando se abran los periodos de venta general.

Si las asignaciones principales se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de mercado secundario como Ticombo son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dinamarca vs. Noruega?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta comienzan en aproximadamente 35 € para asientos de admisión general detrás de las porterías en el Parken Stadium, según la categoría seleccionada.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de acceso arrancan en torno a 78 € en plataformas secundarias cuando las asignaciones principales estándar se agotan en los canales oficiales.

Dinamarca vs. Noruega de la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Dinamarca y Noruega

Dinamarca ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante DR Congo en un amistoso, y quedó eliminada de la clasificación para el Mundial tras perder en el global ante Czechia. Su racha también incluye una victoria por 4-0 sobre North Macedonia y una derrota por 4-2 ante Scotland.

Los últimos cinco partidos de Noruega se saldaron con tres victorias y dos derrotas, con ocho goles marcados y nueve encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante England en los cuartos de final del Mundial, que puso fin a una racha que había incluido triunfos sobre Brazil e Ivory Coast en las rondas eliminatorias. Noruega abrió ese tramo con una victoria por 3-2 sobre Senegal en la fase de grupos.

Dinamarca vs. Noruega: historial reciente de enfrentamientos directos

Dinamarca presenta el mejor balance reciente en este enfrentamiento. El último choque tuvo lugar en junio de 2024, cuando Dinamarca ganó 3-1 en casa en un amistoso, y en los últimos cinco partidos registrados entre ambos equipos, Dinamarca ha ganado tres veces, con un empate y una victoria de Noruega. La serie se ha disputado predominantemente en suelo danés, y por lo general Dinamarca ha sido el equipo más certero, aunque la mejoría en la forma de Noruega de cara a este partido hace que el patrón histórico sea menos predictivo de lo que podría parecer en otras circunstancias.







