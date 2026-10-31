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Cómo conseguir entradas para el Der Klassiker: Borussia Dortmund contra Bayern de Múnich, ve en directo al ganador del Balón de Oro Harry Kane, precios de la Bundesliga y más

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H. Kane
S. Guirassy

El Borussia Dortmund se enfrentará al Bayern de Múnich en la Bundesliga en marzo. Así puedes conseguir tus entradas.

La expectación se dispara en Alemania y en toda Europa cada vez que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se enfrentan en el Allianz Arena o en el Signal Iduna Park, los dos estadios más grandes del país, en un duelo conocido como «Der Klassiker».

Es un partido que no querrás perderte: compra hoy tus entradas para el próximo enfrentamiento entre los gigantes alemanes.

El duelo entre ambos ha cobrado una gran importancia porque son dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga en los últimos tiempos: entre los dos han ganado 16 de los últimos 17 títulos de liga alemanes. Su primer enfrentamiento de esta temporada, disputado en Múnich el 31 de octubre, terminó en empate tras un emocionante partido con cuatro goles.

Si aún no has estado en el emblemático Signal Iduna Park de Dortmund, o tienes muchas ganas de volver, esta podría ser la oportunidad perfecta. Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas para el próximo «Der Klassiker», incluidos sus precios, dónde comprarlas y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Borussia Dortmund-Bayern de Múnich de la Bundesliga?

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Bundesliga - Jornada 25
Signal Iduna Park

Dónde comprar entradas para Der Klassiker

Las entradas oficiales para los partidos del Borussia Dortmund como local se distribuyen a través de los canales de venta del club. El elevado número de socios de las peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi de inmediato en cuanto salen a la venta.

Si no consigues entradas en la venta inicial, StubHub es una opción si las entradas de la web oficial se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el Borussia Dortmund para los partidos habituales de la Bundesliga en casa oscilan entre 18,50 € y 95,00 €. A las categorías con asiento se les aplica un recargo del 20 % en los grandes partidos de la Bundesliga, concretamente contra el Bayern de Múnich y el Schalke.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund: Resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos en la Bundesliga, disputado el 31 de octubre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, terminó 2-2. El Bayern de Múnich se adelantó dos veces y el Borussia Dortmund igualó el marcador en ambas ocasiones. Fabio Silva marcó el decisivo gol del empate en el minuto 89.

El Bayern está invicto en los últimos cinco enfrentamientos de Der Klassiker, con tres victorias y dos empates. Marcó 11 goles en esos cinco partidos, mientras que el Dortmund anotó ocho.

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateBayern Múnich
0
2
3
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
Supercopa
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
F
8Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron5/5
BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W6-1
ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
9
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
L
W
W
W
L
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
L
W
L
D
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
L
W
L
D
W
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
D
D
W
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
D
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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