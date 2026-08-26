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Cómo conseguir entradas para el Deportivo de A Coruna vs Sevilla: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Deportivo de La Coruña se enfrenta al Sevilla en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Deportivo de La Coruña se enfrenta al Sevilla el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor, en La Coruña.

El Sevilla llega a este partido con el objetivo de dar continuidad a su dominio en el arranque de temporada como líder de la liga, mientras que el Deportivo, situado en la zona media de la tabla, busca aprovechar el factor campo. Este encuentro supone un nuevo capítulo en su histórica rivalidad en la máxima categoría del fútbol español, con ambos equipos aspirando a sumar puntos cruciales al inicio de la campaña.  

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Deportivo de La Coruña vs Sevilla, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga?

El Deportivo de La Coruña vs Sevilla se disputa en Abanca-Riazor, en La Coruña. Consulta la programación local para confirmar la hora de inicio en tu región.

crest
Primera División - Jornada 6
Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga?

Para comprar entradas para el Deportivo de La Coruña vs. Sevilla, revisa las principales plataformas oficiales o mercados secundarios verificados:

Plataformas oficiales del club (fuente principal)

  • Portal oficial de entradas del RC Deportivo: Si el partido se juega en el Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), compra directamente a través del portal oficial de entradas del sitio web del RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Las entradas para los partidos en casa suelen salir a la venta para el público general desde unas semanas hasta unos días antes del inicio, después de que los socios tengan prioridad.
  • Taquillas del estadio: También puedes comprar en persona los asientos de admisión general que queden en las taquillas del estadio anfitrión durante los días previos al partido.

Plataformas de terceros y agregadores (mercado secundario)

Si las entradas oficiales de admisión general están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga?

Los precios de las entradas para Deportivo de La Coruña vs Sevilla varían en función de si compras entradas a precio oficial directamente a los clubes o a través de mercados de reventa de terceros.

Precios estándar oficiales (taquilla oficial)

Las entradas oficiales de admisión general para el partido suelen partir de tarifas estándar más bajas cuando se compran directamente en el portal oficial de entradas del club anfitrión o en la taquilla del estadio:

  • Categoría / asientos estándar: Aproximadamente entre 30 € y 70 € para asientos generales detrás de las porterías o en los anfiteatros superiores.
  • Tribuna principal / asientos premium: Generalmente entre 70 € y 130 € o más, dependiendo de la proximidad al terreno de juego y de la ubicación centrada.

Precios en mercado secundario y reventa

Si el partido genera una gran demanda o se agotan las entradas en venta general, los precios en plataformas de reventa como StubHub reflejan la demanda dinámica del mercado:

  • Reventa básica / de salida: En torno a 50 € a 120 €.
  • Precio medio de reventa: Oscila entre 120 € y 270 € o más, según la ubicación del asiento, el recargo del vendedor y la demanda.
  • Paquetes VIP y hospitality: Suelen situarse entre 200 € y 450 € o más por entrada.

Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo de La Coruña y del Sevilla

Los últimos cinco partidos del Deportivo de La Coruña se saldaron con una victoria, tres empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Málaga en LaLiga el 24 de agosto, después del 1-1 ante el Elche de la semana anterior. Su único triunfo en esos cinco partidos llegó en un amistoso contra el Genoa, al que ganó 1-0. La única derrota fue un 1-0 ante el Real Madrid en pretemporada. El Deportivo marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, con sus dos partidos oficiales terminando en empate.

Los últimos cinco partidos del Sevilla dejaron cuatro victorias y una derrota. El equipo de Luis Garcia venció 1-3 al Athletic Club a domicilio en LaLiga el 22 de agosto, su resultado más reciente, y antes ganó 1-2 en el campo del Rayo Vallecano el 15 de agosto. Su única derrota llegó en un amistoso contra el Bayer Leverkusen, un 2-1 el 8 de agosto. El Sevilla también ganó fuera de casa al FC Utrecht y al NEC Nijmegen durante la pretemporada. Ha ganado los dos partidos de LaLiga disputados hasta ahora en esta campaña.

COR

COR - Formulario

ELC
D1-1
MAL
D1-1
VAL
W3-1
VIL
W2-3
GET
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SEV

SEV - Formulario

RAY
W2-1
ATH
W1-3
ATM
L1-3
ESP
D1-1
VAL
W1-0
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Deportivo de La Coruña vs Sevilla: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 17 de abril de 2018, cuando el Deportivo recibió al Sevilla y el partido terminó 0-0 en Abanca-Riazor. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Sevilla suma tres victorias por ninguna del Deportivo, además de dos empates. Las victorias del Sevilla incluyen un 4-2 y un 2-0, ambas en su propio estadio, mientras que el mejor resultado del Deportivo en esta serie fue una derrota por 2-3 en casa en noviembre de 2016.

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateSevilla
0
2
3
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
5Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación de Deportivo de La Coruña y Sevilla

En la actual clasificación de LaLiga, el Sevilla ocupa la primera posición, mientras que el Deportivo de La Coruña es décimo.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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