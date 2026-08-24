Cómo conseguir entradas para el Deportivo Alavés vs Osasuna: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Deportivo Alavés se enfrenta a Osasuna el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Estadio Mendizorroza de Vitoria.

Ambos rivales regionales buscarán sumar puntos importantes en este arranque de temporada, en el marco de la jornada 4 de la campaña 2026-27. En su anterior enfrentamiento liguero, en abril de 2026, ambos equipos firmaron un competido empate 2-2 en el mismo escenario.

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¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo Alavés vs Osasuna de LaLiga?

El Deportivo Alavés vs Osasuna se disputa en el Estadio Mendizorroza de Vitoria, con el partido programado como parte de la jornada actual de LaLiga.

Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 12:30 Estadio Mendizorroza

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo Alavés vs Osasuna de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Deportivo Alavés vs. CA Osasuna en el Estadio Mendizorrotza el 6 de septiembre de 2026, sigue estas opciones:

1. Canal oficial del club

Web: Compra directamente a través de la web oficial del Deportivo Alavés.

Venta general: Las entradas para la venta general están disponibles directamente a través del portal de venta de entradas del club.

Taquilla: También puedes acudir a las taquillas del Estadio Mendizorrotza, en Vitoria-Gasteiz, antes del día del partido, siempre que sigan quedando asientos disponibles.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas se agotan en la web oficial, puedes comparar y comprarlas a través de plataformas verificadas de reventa como los anuncios para aficionados de StubHubcon garantías de protección al comprador.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo Alavés vs Osasuna de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Deportivo Alavés vs. CA Osasuna del 6 de septiembre de 2026 en el Estadio Mendizorrotza se desglosan del siguiente modo:

Taquilla oficial y venta general

Asientos estándar: Normalmente oscilan entre 25 £ y 75 £ (30 €-85 €), dependiendo de la ubicación en la grada, por ejemplo, fondos como Cervantes frente a zonas centrales de lateral como Tribuna Principal .

Intercambios secundarios de entradas y opciones de reventa

Precio inicial / de entrada: Alrededor de 45 £ (~58 $ USD) para asientos en anfiteatro o fondos.

Precio medio de reventa: Aproximadamente 180 £ (~238 $ USD) en todas las categorías estándar.

Lateral y grada baja: Los precios van de 120 £ a 230 £ para vistas centrales preferentes ( Tribuna Preferente / Principal ).

Opciones hospitality / VIP: Van de 140 £ a 450 £+ según los servicios de sala y restauración incluidos.

Deportivo Alavés vs Osasuna en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo Alavés y Osasuna

El Deportivo Alavés ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Rayo Vallecano en LaLiga, y antes de eso venció al Getafe por 3-0 en el fin de semana inaugural de la temporada. El Alavés también encadenó resultados de 3-0 y 1-1 en la pretemporada. Ha marcado nueve goles y ha encajado dos en esta racha de cinco encuentros.

Osasuna ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante Al-Ain en un amistoso, y también perdió 2-1 contra el SSC Napoli. Sus tres victorias llegaron ante Norwich City, Ipswich Town y Racing Santander. Osasuna marcó cinco goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Deportivo Alavés vs Osasuna: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en LaLiga el 5 de abril de 2026, cuando ambos clubes empataron 2-2 en el Estadio Mendizorroza. En los últimos cinco cara a cara, Osasuna presenta el mejor balance, con su victoria por 3-0 en casa en diciembre de 2025 como resultado más contundente. Los cinco duelos han dejado una mezcla de empates y triunfos ajustados, con ambos equipos viendo portería con regularidad.

Clasificación del Deportivo Alavés vs Osasuna

En LaLiga, el Deportivo Alavés ocupa actualmente la primera posición de la tabla, mientras que Osasuna es 13º.