Cómo conseguir entradas para el Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Deportivo Alavés se enfrenta al Atlético de Madrid el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio Mendizorroza de Vitoria.

Los partidos entre ambos equipos suelen ser duelos cerrados y defensivos, con 13 de esos 20 enfrentamientos históricos de liga terminando con menos de 2,5 goles en total. Sin embargo, el Deportivo Alavés ha logrado romper ese dominio en el Estadio Mendizorroza, sobre todo con una memorable victoria por 2-0 sobre el Atlético en abril de 2024.

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¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid de LaLiga?

El Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid comienza el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio Mendizorroza de Vitoria.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Para comprar entradas para el Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid en LaLiga, sigue estos métodos principales:

Sitio web oficial del Deportivo Alavés: Compra directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Deportivo Alavés, que garantiza asientos verificados a precio oficial.

Taquilla del Estadio Mendizorroza: Compra las entradas en persona en la taquilla del estadio en Vitoria-Gasteiz antes del día del partido, sujetas a disponibilidad.

Portal oficial visitante del Atlético de Madrid: Si quieres sentarte en la zona de la afición visitante, las entradas se distribuyen directamente a los socios registrados a través de los canales oficiales del club Atlético de Madrid.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Deportivo Alavés vs. Atlético de Madrid en el Estadio Mendizorrotza varían según dónde las compres y la categoría del asiento:

Precios oficiales de las entradas (canales oficiales)

Asientos de categoría estándar: Las entradas oficiales a precio de venta vendidas directamente a través del Deportivo Alavés suelen partir de entre 30 € y 45 € para las localidades en los fondos (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).

Grada media y tribunas centrales: Las localidades preferentes en los laterales (Preferente o Tribuna) suelen oscilar entre 50 € y 90 € .

Asientos en el sector visitante: Las entradas oficiales de la sección visitante distribuidas por el Atlético de Madrid a sus socios suelen costar entre 30 € y 40 € , de acuerdo con la normativa estandarizada de LaLiga para los aficionados visitantes.

Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid

El Deportivo Alavés llega en un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un contundente triunfo por 5-2 sobre Osasuna en LaLiga, y también venció al Villarreal por 1-0 y al Getafe por 3-0 anteriormente en la temporada. En esos cinco encuentros, el Alavés marcó 11 goles y encajó cuatro, y sus únicos puntos perdidos llegaron en un empate 1-1 en el campo del Rayo Vallecano.

Los últimos cinco partidos del Atlético de Madrid dejan tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado competitivo más reciente fue una derrota por 3-0 en el campo del Athletic Club en LaLiga, después de una victoria por 3-1 a domicilio ante el Sevilla y un empate 2-2 con el Villarreal. El Atlético marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco encuentros, con resultados que muestran tanto calidad ofensiva como inconsistencia defensiva.

Deportivo Alavés vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 18 de enero de 2026, cuando el Atlético de Madrid ganó 1-0 en casa. Antes de eso, los equipos empataron 1-1 en Mendizorroza en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Atlético ha ganado dos, el Alavés ha ganado uno y dos partidos terminaron en empate, con un total combinado de nueve goles entre ambos en esos encuentros.