Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace vs Nottingham Forest: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Crystal Palace se enfrenta al Nottingham Forest el domingo 11 de octubre de 2026 en Selhurst Park, en Londres.

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han sido muy igualados, con cuatro de sus últimos cinco duelos de liga terminados con empate 1-1. El ambiente en Selhurst Park supondrá una gran prueba mientras ambas plantillas buscan sumar los tres puntos.

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¿Cuándo es el saque inicial del Crystal Palace vs Nottingham Forest de la Premier League?

El Crystal Palace vs Nottingham Forest se disputa en Selhurst Park, en Londres, con el saque inicial programado para la hora indicada arriba.

Premier League - Jornada 6 11 oct 2026 - 09:00 Selhurst Park

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace vs Nottingham Forest de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de la Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest en Selhurst Park, sigue estos canales oficiales y opciones del mercado secundario:

1. Canales oficiales del club (compra principal)

Se requiere membresía oficial: Las entradas para los partidos de casa de la Premier League rara vez salen a la venta general. Para comprar directamente al Crystal Palace, por lo general necesitas una Crystal Palace Adult or International Membership activa.

Intercambio oficial de entradas: Si el partido se agota, los abonados del Palace que no puedan asistir revenden sus asientos a precio nominal exclusivamente a otros miembros a través del Crystal Palace Ticket Exchange oficial.

Grada visitante (aficionados del Nottingham Forest): Los seguidores del Forest deben comprar las entradas de visitante directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Nottingham Forest, que también requiere una membresía oficial del club y suficientes puntos de fidelidad.

2. Hospitality de día de partido (no se requiere membresía)

Si no eres miembro del club o el partido está agotado en admisión general, puedes comprar Official Hospitality Packages directamente al Crystal Palace.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace vs Nottingham Forest de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League Crystal Palace vs Nottingham Forest en Selhurst Park varían en función de si las compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de venta de entradas.

Precios oficiales del club (valor nominal)

Al comprarlas directamente a través del Crystal Palace (se requiere membresía), las categorías estándar de entradas de partido para asientos de admisión general en Selhurst Park suelen moverse en estos rangos:

Adultos: 35 £ a 60 £ (según la grada y la categoría del asiento)

Tarifas reducidas (mayores de 65 años y jóvenes adultos de 18 a 21): 25 £ a 42 £

Júnior (menores de 18 años): 18 £ a 30 £

Aficionados visitantes (sección del Nottingham Forest): 30 £ (tope fijado por la normativa de la Premier League para entradas estándar de visitante)

Paquetes hospitality

Los paquetes oficiales de hospitality para el día de partido, como Legends Restaurant o Executive Lounges, están disponibles para quienes no sean miembros.

Precio inicial: En torno a 190 £ a 250 £+ por persona

Mercados secundarios de entradas

Si las entradas de admisión general están agotadas a través de los canales oficiales, en plataformas de intercambio y reventa de entradas como StubHub, los precios fluctúan según la demanda, la ubicación y la disponibilidad.

Entradas iniciales o más baratas: En torno a 60 £ a 80 £

Precio medio de la entrada: En torno a 160 £ a 180 £

Crystal Palace vs Nottingham Forest de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Forma del Crystal Palace vs Nottingham Forest

Los últimos cinco partidos del Crystal Palace dejaron dos victorias y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-3 a domicilio ante el Fulham en la Premier League el 5 de septiembre, aunque llegó después de una derrota por 1-4 ante el Manchester City y de una caída por 2-0 frente al Everton. Las dos victorias de esta racha llegaron contra el Fulham, incluida una victoria por 1-2 en un amistoso de pretemporada. El Palace encajó muchos goles a lo largo de estos cinco partidos, con una derrota amistosa por 3-0 ante el Freiburg también dentro de la secuencia.

Los últimos cinco partidos del Nottingham Forest dejaron una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un 0-0 en casa del Tottenham Hotspur el 5 de septiembre, después de un empate 2-2 con el Liverpool y de derrotas consecutivas ante el Leeds United en la Premier League y la Carabao Cup. La única victoria del Forest en esta racha llegó en un amistoso de pretemporada, un 2-0 sobre el Brest. Ha dejado su portería a cero una vez en esos cinco partidos.

Crystal Palace vs Nottingham Forest: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes llegó en febrero de 2026, cuando el Nottingham Forest y el Crystal Palace empataron 1-1 en el City Ground en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos directos, todos disputados en la Premier League, cuatro terminaron 1-1, con el Nottingham Forest logrando el único resultado decisivo, una victoria en casa por 1-0 en octubre de 2024. Ninguno de los dos equipos ha conseguido ganar ninguno de los tres encuentros más recientes.

Clasificación del Crystal Palace vs Nottingham Forest

En la tabla de la Premier League, el Crystal Palace ocupa actualmente la 13.ª posición, mientras que el Nottingham Forest está en la 16.ª plaza.