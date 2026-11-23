El Crystal Palace recibe al Sunderland el miércoles 16 de diciembre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

En su último enfrentamiento, disputado en enero de 2026 en el Stadium of Light, el Sunderland remontó para imponerse por 2-1 gracias a los goles de Enzo Le Fée y Brian Brobbey. Este partido de cuartos de final de la Carabao Cup será su primer duelo en una copa nacional en décadas y dará paso a un segundo enfrentamiento apenas cuatro días después, esta vez en la Premier League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Crystal Palace-Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Crystal Palace-Sunderland de la Carabao Cup?

El Crystal Palace-Sunderland se disputa el miércoles 16 de diciembre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace-Sunderland de la Carabao Cup?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Crystal Palace-Sunderland de la Carabao Cup:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del Crystal Palace (afición local): Las entradas se venden directamente a través del portal oficial de venta de entradas y las taquillas del club. La venta se realiza por fases de prioridad: primero para los abonados, que suelen disponer de un plazo para reservar sus asientos; después para los socios de pago y, por último, para el público general si quedan localidades.

Las entradas se venden directamente a través del portal oficial de venta de entradas y las taquillas del club. La venta se realiza por fases de prioridad: primero para los abonados, que suelen disponer de un plazo para reservar sus asientos; después para los socios de pago y, por último, para el público general si quedan localidades. Canales oficiales del Sunderland (afición visitante): La afición visitante debe comprar las entradas directamente a través de las taquillas oficiales del Sunderland AFC. El reparto de localidades visitantes para los cuartos de final de copa sigue un estricto orden de prioridad basado en la condición de abonado y los puntos de fidelidad acumulados en desplazamientos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas en los canales oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar localidades generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Sunderland de la Carabao Cup?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Crystal Palace-Sunderland de la Carabao Cup:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general: Suelen costar entre 15 y 30 £ .

Suelen costar entre . Paquetes de hospitalidad: Parten de aproximadamente 85 a 278 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general: Desde alrededor de 45 a 64 £.

Crystal Palace-Sunderland de la Carabao Cup: todo lo que debes saber

Estado de forma del Crystal Palace y el Sunderland

El Crystal Palace ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-3 ante el Liverpool en la Premier League, en Selhurst Park. En esa racha también perdió por 2-0 ante el Tottenham Hotspur y por 0-2 ante el Newcastle United. Su única victoria llegó en esta misma competición, por 0-1 ante el Fulham en la Carabao Cup. El Palace marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Sunderland ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con una victoria por 1-0 ante el Chelsea en la Premier League, después de una derrota por 0-2 ante el Dinamo Zagreb en la Europa League. En esa racha también figuran una victoria por 3-2 ante el Brentford en la Carabao Cup y un empate sin goles frente al Leeds United. El Sunderland marcó cinco goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Crystal Palace-Sunderland: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos clubes tuvo lugar en la Premier League el 17 de enero de 2026, cuando el Sunderland venció por 2-1 al Crystal Palace en casa. Antes, los equipos empataron 0-0 en Selhurst Park en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Sunderland suma dos victorias por una del Palace y también figura un empate, aunque los datos incluyen una derrota del Crystal Palace por 0-4 en febrero de 2017.