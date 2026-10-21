En su último enfrentamiento de la Premier League, disputado en abril de 2026, el Liverpool se impuso por 3-1 al Crystal Palace en Anfield.

En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales en competiciones nacionales, ambos equipos han estado igualados, con dos victorias para cada uno y un empate.

¿Cuándo se juega el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

El Crystal Palace-Liverpool se disputa en Selhurst Park, Londres, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

Estas son las principales opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Crystal Palace y el Liverpool en Selhurst Park:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del club (socios del Crystal Palace): Las entradas para la afición local se distribuyen principalmente entre los abonados y socios del Crystal Palace.

Cupo oficial de entradas para visitantes (Liverpool FC): Los aficionados del Liverpool suelen necesitar una afiliación oficial al club y un número determinado de créditos acumulados por asistencia a partidos anteriores fuera de casa para poder optar a entradas a través de la venta del cupo asignado al club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Crystal Palace-Liverpool de la Premier League en Selhurst Park, desglosados entre los canales oficiales de los clubes y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas para adultos (zonas 1–5): De 63 a 80 £, según la grada y la visibilidad exactas.

Entradas con descuento (mayores de 65 años & jóvenes de 18 a 21 años): De 45 a 60 £.

Entradas infantiles (menores de 16 años): De 35 a 42 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar o de acceso general: Suelen partir de unas 104 a 125 £ para localidades en las gradas superiores o inferiores. En los sectores de mayor demanda, los precios medios son considerablemente más altos según la disponibilidad en cada momento.

Sectores laterales y de fondo: Las localidades estándar en los laterales o detrás de las porterías suelen costar desde 100 £ , según la fila exacta y las entradas disponibles.

Paquetes de hospitalidad y VIP: Suelen partir de unas 258 £ y pueden alcanzar precios mucho más altos para las experiencias más exclusivas del día de partido.

Crystal Palace-Liverpool de la Premier League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Crystal Palace y el Liverpool

El Crystal Palace suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Bristol City en un amistoso, después de empatar sin goles con el Leeds United en la Premier League. Su mejor resultado reciente fue una victoria por 4-0 ante el Lech Poznan en la Europa League. También derrotó por 3-0 al Middlesbrough en la Carabao Cup. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó cinco, aunque en sus dos encuentros de la Premier League solo anotó un gol y no consiguió ninguna victoria.

El Liverpool suma cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente venció por 3-1 al Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, mientras que su victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Champions League destaca como su resultado más importante de esa racha. El Liverpool también ganó por 0-1 al Bournemouth a domicilio en la Premier League y empató 0-0 con el Fulham. Marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos, y mantuvo la portería a cero en dos de ellos.

Crystal Palace-Liverpool: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Liverpool venció por 3-1 al Crystal Palace en Anfield en la Premier League. Antes, el Crystal Palace había ganado por 0-3 en Anfield en la Carabao Cup en octubre de 2025 y por 2-1 en Selhurst Park en la Premier League en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Liverpool y el Crystal Palace suman dos victorias cada uno y un empate. La igualdad ha marcado sus duelos en varias competiciones.