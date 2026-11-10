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Cómo conseguir entradas para el Crystal Palace-Hull City: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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Hull
Premier League

El Crystal Palace se enfrenta al Hull City en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Crystal Palace recibe al Hull City el domingo 29 de noviembre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

Su último enfrentamiento oficial se disputó el 14 de mayo de 2017, cuando el Crystal Palace logró una contundente victoria por 4-0 en Selhurst Park. Antes de aquel partido, los dos equipos empataron 3-3 en un emocionante encuentro en el MKM Stadium en diciembre de 2016.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Crystal Palace contra el Hull City, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Crystal Palace contra el Hull City de la Premier League?

El Crystal Palace contra el Hull City se disputa el domingo 29 de noviembre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

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Premier League - Jornada 12
Selhurst Park

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace contra el Hull City de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el Crystal Palace y el Hull City, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial del Crystal Palace: La opción más directa y segura para la afición local es el portal oficial de venta de entradas del Crystal Palace, donde se ponen a la venta por fases según el tipo de afiliación.
  • Taquilla oficial del Hull City: La afición visitante puede comprar entradas a través de los canales oficiales del Hull City, ya que hay un cupo específico de localidades en Selhurst Park reservado para quienes se desplacen.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace contra el Hull City de la Premier League?

Estas son las opciones de precios para el próximo partido de Premier League entre el Crystal Palace y el Hull City:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Acceso general: Los precios suelen oscilar entre unos 46 £ para localidades estándar de las gradas inferiores o de las esquinas y 80 £ para localidades en las mejores zonas centrales.
  • Afiliaciones y descuentos: Los precios suelen oscilar entre unos 35 £ y 60 £, según la zona exacta de la grada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Acceso general: Los precios suelen partir de unos 69 £ y se sitúan de media cerca de 154 £.
  • Entradas prémium y hospitalidad: Los precios suelen oscilar entre 197 £ y más de 390 £.

Crystal Palace contra Hull City en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Crystal Palace y el Hull City

El Crystal Palace ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 2-0 ante el Newcastle United en la Premier League, después de empatar 2-2 con el Besiktas en la Europa League. Su única victoria en esta serie de partidos fue un 3-1 en casa ante el Nottingham Forest. El Palace marcó diez goles y encajó doce en esos cinco encuentros, por lo que su rendimiento defensivo es un claro motivo de preocupación.

El Hull City ha empatado dos y perdido dos de sus últimos cuatro partidos de Premier League. El más reciente fue un empate 1-1 en casa del Brentford. Antes cayó por 1-0 ante el Fulham. El Hull también empató con el Everton y el Chelsea en partidos anteriores de esta serie, y sus resultados fuera de casa muestran que es un equipo capaz de sumar puntos a domicilio, aunque no siempre encuentre la manera de ganar.

CRY

CRY - Formulario

NEW
L0-2
FUL
W0-1
TOT
L2-0
TSG
D1-1
LIV
L1-3
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HUL

HUL - Formulario

EVE
D2-2
FUL
L1-0
BRE
D1-1
IPS
D2-2
ARS
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Crystal Palace contra Hull City: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre estos clubes tuvo lugar en la Premier League el 14 de mayo de 2017, cuando el Crystal Palace ganó 4-0 en Selhurst Park. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en la Premier League, el balance es de dos victorias para el Crystal Palace, dos para el Hull City y un empate. Los equipos no se han vuelto a enfrentar en un partido oficial desde aquel encuentro de 2017.

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateHull
2
1
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
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Hull
HUL
0
F
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Hull
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3
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CRY
3
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Crystal Palace
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Hull
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2
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Hull
HUL
2
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CRY
0
F
Premier League
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Crystal Palace
CRY
1
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Hull
HUL
0
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

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