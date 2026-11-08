Croacia cerrará tanto su calendario internacional de 2026 como su fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA en casa, cuando reciba a Chequia en Osijek el domingo 15 de noviembre. Si quieres ver en acción a Luka Modric, Ivan Perisic y compañía, ya puedes comprar entradas para el partido.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Croacia-Chequia de la Liga de Naciones de la UEFA, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Croacia-Chequia de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Croacia-Chequia se disputará en el Opus Arena de Osijek el domingo 15 de noviembre, con el inicio previsto para las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Opus Arena

Cómo comprar entradas para el Croacia-Chequia de la Liga de Naciones de la UEFA

Las entradas oficiales para el Croacia-Chequia de la Liga de Naciones de la UEFA se distribuyen exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Croata de Fútbol (HNS).

Las federaciones suelen poner las entradas a la venta entre cuatro y seis semanas antes del partido. La venta comienza con un periodo de prioridad exclusivo para miembros registrados de los clubes de aficionados o titulares de una tarjeta de la federación. Las entradas restantes se ponen a disposición del público general aproximadamente entre dos y tres semanas antes del encuentro.

Quienes busquen localidades a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: StubHub protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Croacia-Chequia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas oficiales para el próximo Croacia-Chequia de la Liga de Naciones de la UEFA cuestan entre 40 y 95 € o más para los asientos estándar, según la categoría y la zona del estadio. Los precios se desglosan así:

Categoría 3 / Fondos (detrás de las porterías) : Son las zonas más asequibles del estadio, con precios que suelen oscilar entre 40 y 80 €. Se encuentran en las gradas situadas detrás de las porterías, donde normalmente se ubican los aficionados locales más animosos o los sectores reservados a la afición visitante.

: Son las zonas más asequibles del estadio, con precios que suelen oscilar entre 40 y 80 €. Se encuentran en las gradas situadas detrás de las porterías, donde normalmente se ubican los aficionados locales más animosos o los sectores reservados a la afición visitante. Categoría 2 / Esquinas y zona alta de los laterales : Asientos situados en las esquinas del estadio o en las filas superiores de los laterales. El precio nominal de estas zonas suele oscilar entre 50 y 100 €.

: Asientos situados en las esquinas del estadio o en las filas superiores de los laterales. El precio nominal de estas zonas suele oscilar entre 50 y 100 €. Categoría 1 / Laterales estándar y grada baja : Asientos centrales situados a lo largo de las bandas y cerca de la línea de medio campo. Ofrecen las mejores vistas del terreno de juego y cuestan entre 75 y 145 € a precio de venta inicial.

: Asientos centrales situados a lo largo de las bandas y cerca de la línea de medio campo. Ofrecen las mejores vistas del terreno de juego y cuestan entre 75 y 145 € a precio de venta inicial. Tribuna principal prémium y zona VIP/hospitalidad: Los asientos prémium cubiertos, las butacas acolchadas y las opciones de lujo que incluyen acceso a salones privados o restauración de alta gama cuestan entre 250 y 900 € o más, según el nivel del paquete de hospitalidad.

Consulta las páginas oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad en cada momento.

Todo lo que necesitas saber sobre el Opus Arena

El Opus Arena, conocido también informalmente como Stadion Pampas, es un estadio de fútbol de última generación situado en Osijek, Croacia. Supone un avance enorme para las infraestructuras deportivas locales y está considerado por muchos el estadio más moderno del país.

Inaugurado en julio de 2023, es la sede habitual del NK Osijek, club de la liga croata de fútbol, y acoge con frecuencia partidos internacionales de la selección de Croacia.

Momentos memorables en el Opus Arena

La gran inauguración (julio de 2023) : El recinto acogió por primera vez un partido oficial de la liga croata (HNL), en el que el NK Osijek se enfrentó al Slaven Belupo. El equipo local logró una contundente victoria por 6-1 y estrenó su nuevo estadio por todo lo alto.

: El recinto acogió por primera vez un partido oficial de la liga croata (HNL), en el que el NK Osijek se enfrentó al Slaven Belupo. El equipo local logró una contundente victoria por 6-1 y estrenó su nuevo estadio por todo lo alto. El primer partido de la selección (octubre de 2023) : El primer partido oficial de la selección de Croacia en el estadio fue un encuentro de clasificación para la Eurocopa 2024 de la UEFA contra Turquía. Aunque los visitantes aguaron la fiesta al imponerse por un ajustado 1-0, el recinto se llenó con más de 12.000 aficionados y el ambiente fue espectacular.

: El primer partido oficial de la selección de Croacia en el estadio fue un encuentro de clasificación para la Eurocopa 2024 de la UEFA contra Turquía. Aunque los visitantes aguaron la fiesta al imponerse por un ajustado 1-0, el recinto se llenó con más de 12.000 aficionados y el ambiente fue espectacular. Duelo entre grandes del fútbol nacional (septiembre de 2026): En un reciente duelo destacado de la competición nacional, el NK Osijek hizo disfrutar a sus aficionados en el estadio al derrotar al siempre poderoso Dinamo Zagreb por 4-2 en un partido lleno de acción.

Un gran centro de entrenamiento integral: El estadio es mucho más que un recinto para los días de partido. Forma parte de un amplio complejo de 15,3 hectáreas que incluye siete campos de entrenamiento de fútbol contiguos equipados con calefacción bajo el césped, modernos alojamientos para los jugadores y una tienda para aficionados del equipo.

Croacia-Chequia de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Croacia-Chequia: Estado de forma reciente

Clasificación FIFA: Croacia (13.º) frente a Chequia (48.º)

Pese a comenzar la Liga de Naciones de la UEFA con una victoria a domicilio ante Chequia, Croacia sufrió dos duras derrotas consecutivas contra España (1-4) e Inglaterra (0-7). Ha encajado goles en sus últimos cinco partidos.

Chequia no gana un partido oficial en el tiempo reglamentario desde que venció por 6-0 a Gibraltar en un encuentro de clasificación para el Mundial en noviembre de 2025, y no gana fuera de casa desde septiembre de 2025. Tres derrotas consecutivas en la Liga de Naciones han ampliado a seis partidos su racha sin victorias.

Croacia-Chequia: Balance de enfrentamientos recientes

Croacia permanece invicta en sus enfrentamientos con Chequia: suma cuatro victorias, tres empates y ninguna derrota en siete partidos. Ha marcado 16 goles, por los nueve de Chequia.

El último enfrentamiento entre Croacia y Chequia tuvo lugar al comienzo de la campaña de la Liga de Naciones, en septiembre. Croacia ganó 2-1 en el Fortuna Arena de Praga. Luka Modric adelantó a Croacia al inicio de la segunda parte, pero Chequia empató poco después por medio de Adam Karabec. El gol decisivo llegó en el minuto 77: marcó Marco Pasalic, con asistencia de Ivan Perisic.