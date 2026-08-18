El Coventry tuvo que viajar a Londres para enfrentarse al campeón de la Premier League, el Arsenal, en el estreno de su temporada. Por suerte para los Sky Blues, su primer partido en casa de la nueva campaña es mucho más asequible, ya que se mide a otro equipo ascendido, el Hull City, en el Coventry Building Society Arena el sábado 29 de agosto.

El equipo de Frank Lampard, campeón del Championship, cerró la temporada a lo grande, al vencer a sus tres últimos rivales y marcarles doce goles, mientras se proclamaba campeón con 11 puntos de ventaja. Su rendimiento en casa fue muy impresionante durante toda la campaña, ya que solo sufrió dos derrotas ante su afición en Coventry, y ambas fueron contra equipos del top 4.

¿Dominará el Coventry en casa esta vez? Puedes descubrirlo en persona reservando entradas para el partido. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City vs Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Coventry City y Hull City?

El Coventry City vs Hull City está programado para comenzar a las 15:00 BST del sábado 29 de agosto, en el Coventry Building Society Arena de Coventry.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Cómo comprar entradas para el Coventry City vs Hull City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City vs Hull City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de los partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las tribunas laterales y los de la grada baja tienen precios prémium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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