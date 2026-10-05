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Cómo conseguir entradas para el Como vs Manchester United: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Como se enfrenta al Manchester United en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Como se enfrenta al Manchester United el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Stadio G. Sinigaglia de Como.

Ambos clubes llegan a este encuentro tras impresionantes victorias en la jornada 1 de la ronda inaugural del torneo europeo. El partido supone el primer enfrentamiento oficial de competición entre ambos clubes en toda la historia de las competiciones europeas.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Como vs Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Como vs Manchester United de la Champions League?

El Como vs Manchester United comienza en el Stadio G. Sinigaglia de Como el miércoles 21 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio G. Sinigaglia

¿Cómo comprar entradas para el Como vs Manchester United de la Champions League?

Existen varios canales principales para conseguir entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Como 1907 y el Manchester United en el Stadio Giuseppe Sinigaglia:

1. Taquilla oficial del club (Como 1907)

  • Venta principal: El Como 1907 vende entradas directamente a través de su portal oficial de venta de entradas y de plataformas asociadas.

2. Cupo oficial para aficionados visitantes (Manchester United)

  • Sección visitante: Las entradas para la afición visitante se asignan directamente a través del Manchester United.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Como vs Manchester United de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Como 1907 y el Manchester United varían de forma significativa según el canal y la zona del estadio:

1. Entradas primarias a precio oficial (Como 1907)

  • Zonas estándar de local: Las entradas a precio oficial vendidas directamente por el Como 1907 suelen oscilar entre 40 € y 150 €, empezando por tarifas más baratas en la Curva detrás de las porterías y aumentando para los asientos centrales de Tribuna.
  • Sección visitante: La UEFA establece un tope de 70 € en el precio oficial de las entradas para aficionados visitantes en todos los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA.

2. Plataformas de venta secundaria de entradas

Si se agotan las entradas oficiales, plataformas secundarias como Ticombo ofrecen entradas en los siguientes rangos de precios según la demanda y la ubicación del asiento:

  • Entrada general: Debido a la alta demanda y a la limitada capacidad del recinto (aproximadamente 13.600 asientos), los precios actuales de reventa en el mercado secundario arrancan en torno a 680 € a 720 € para asientos de acceso estándar.
  • Precio medio de reventa: El precio medio entre los anuncios del mercado secundario oscila entre 1.100 € y 1.180 €.
  • Zonas prémium y de alta demanda: Los asientos centrales de lateral o las ubicaciones prémium en plataformas secundarias alcanzan entre 1.500 € y 2.800 €+.

Como vs Manchester United de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Como vs Manchester United

El Como llega en un excelente momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus únicos puntos cedidos llegaron en un empate 1-1 en casa del Udinese en la jornada inaugural de la temporada de la Serie A. Desde entonces ha derrotado al Napoli por 2-1 a domicilio, al Genoa por 4-1 a domicilio, al RB Leipzig por 4-1 en la Champions League y al Parma por 2-1, con 12 goles a favor y solo cuatro en contra en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos del Manchester United han sido irregulares. El equipo de Carrick logró una victoria por 5-2 ante el Ipswich en la Premier League y un triunfo por 4-0 sobre el Sabah FK en la Champions League, pero desde entonces ha empatado 2-2 con el Everton, ha perdido 0-1 ante el Manchester City en liga y ha sufrido una derrota por 2-3 frente al Brighton en la Carabao Cup. El United ha marcado 13 goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

COM

COM - Formulario

NAP
W1-2
GEN
W1-4
RBL
W4-1
PAR
W2-1
FRC
L2-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
MUN

MUN - Formulario

EVE
D2-2
SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Como vs Manchester United: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles para estos dos clubes en los registros facilitados. Este partido representa un cruce entre equipos de ligas y tradiciones futbolísticas diferentes, y el ascenso del Como a la competición europea lo convierte en un duelo destacado.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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