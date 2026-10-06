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Cómo conseguir entradas para el Club Brugge vs Lens: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Club Brujas se enfrenta al Lens en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Club Brugge juega contra el Lens el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Jan Breydel Stadion de Brujas.

El campeón belga se clasificó directamente tras asegurarse su 20º título de liga nacional la temporada pasada. Mientras tanto, el Lens se ganó su plaza en la élite de las competiciones de clubes europeas después de una sólida campaña en la que acabó subcampeón en la Ligue 1.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Club Brugge vs Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Club Brugge vs Lens de la Champions League?

El Club Brugge vs Lens arranca en el Jan Breydel Stadion de Brujas el miércoles 21 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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¿Cómo comprar entradas para el Club Brugge vs Lens de la Champions League?

Las opciones para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Club Brugge y RC Lens en el Jan Breydel Stadium incluyen:

1. Taquilla oficial del Club Brugge

  • Directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Club Brugge. El acceso prioritario se concede primero a los abonados del Club Brugge y a los miembros de pago del club. Las entradas restantes salen a la venta para el público general, aunque los partidos de alta demanda de la Champions League suelen agotarse durante las fases para miembros.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Club Brugge vs Lens de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League Club Brugge vs RC Lens varían dependiendo de si compras directamente a través de canales oficiales o de plataformas secundarias de venta de entradas:

1. Precios oficiales de valor nominal (venta directa del club)

  • Entradas estándar para adultos: Las entradas a precio oficial para los partidos de casa de la Champions League en el Jan Breydel Stadium suelen empezar en torno a 45 € a 60 € para asientos estándar en grada.
  • Categoría 1 / asientos prémium: Los asientos en la grada lateral central oscilan entre 80 € y 120 €.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub publican precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

  • Anuncios de nivel de entrada: En los mercados secundarios, los precios de salida suelen comenzar en torno a 120 € a 140 € por asiento.
  • Precio medio de reventa: Dependiendo de la categoría del asiento y de la demanda a medida que se acerca el día del partido, las entradas estándar en las plataformas secundarias rondan de media los 190 € a 390 €, y las categorías prémium alcanzan cifras más altas.

Club Brugge vs Lens de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Club Brugge vs Lens

El Club Brugge ha ganado tres, perdido dos y no ha empatado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Royal Antwerp en la First Division A el 13 de septiembre, y también logró un triunfo a domicilio por 0-1 en Lommel anteriormente en esta racha. Sus dos derrotas llegaron contra el Gent en la liga y el Aston Villa en la Champions League, con la derrota ante el Villa terminando 3-2. En esos cinco partidos, el Brugge ha marcado siete goles y ha encajado seis.

El Lens ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Monaco en la Ligue 1 el 18 de septiembre, después de un empate 2-2 en Le Mans y de su victoria por 3-2 en la Champions League sobre el Slavia Prague. Sus tres derrotas en esta racha ponen de relieve una inconsistencia en su rendimiento liguero, aunque ha marcado ocho goles en esos cinco partidos y ha encajado siete.

CLB

CLB - Formulario

GNT
L2-1
LOM
W0-1
AVL
L2-3
ANT
W3-1
GNK
W3-0
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

STR
L2-1
FCL
L0-1
SLP
W2-3
LEM
D2-2
ASM
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Club Brugge vs Lens: historial reciente cara a cara

No se han facilitado datos de enfrentamientos directos entre el Club Brugge y el Lens para este partido. La información adicional sobre el historial no está disponible en este momento.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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