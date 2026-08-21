Cómo conseguir entradas para el Chelsea vs Hull City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Con toda una pléyade de nuevos fichajes de varios millones de libras saltando esta temporada al césped de Stamford Bridge, los aficionados del Chelsea estarán deseando hacerse con entradas para los partidos de la Premier League en casa esta campaña.

El Chelsea tendrá la responsabilidad de ofrecer actuaciones más pulidas en su estadio bajo la dirección de Xavi Alonso, y la afición blue esperará un resultado positivo ante el Hull City el sábado 12 de septiembre.

El Chelsea marcó goles con facilidad durante la pretemporada, con futbolistas como Joao Pedro, Liam Delap y el fichaje récord Morgan Rogers viendo puerta. ¿Podrá mantener su impulso?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea vs Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Chelsea y Hull City?

El Chelsea vs Hull City se disputa en Stamford Bridge (Londres) el sábado 12 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Cómo comprar entradas para el Chelsea vs Hull City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de sus socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación anti-reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y titulares de debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben dentro de una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea vs Hull City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos destacados ante rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos para socios básicos.

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