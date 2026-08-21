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Cómo conseguir entradas para el Chelsea vs Hull City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Se podían reservar entradas en Stamford Bridge para el próximo partido de la Premier League del Chelsea contra el Hull City

Con toda una pléyade de nuevos fichajes de varios millones de libras saltando esta temporada al césped de Stamford Bridge, los aficionados del Chelsea estarán deseando hacerse con entradas para los partidos de la Premier League en casa esta campaña.

El Chelsea tendrá la responsabilidad de ofrecer actuaciones más pulidas en su estadio bajo la dirección de Xavi Alonso, y la afición blue esperará un resultado positivo ante el Hull City el sábado 12 de septiembre.

El Chelsea marcó goles con facilidad durante la pretemporada, con futbolistas como Joao Pedro, Liam Delap y el fichaje récord Morgan Rogers viendo puerta. ¿Podrá mantener su impulso?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea vs Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Chelsea y Hull City?

El Chelsea vs Hull City se disputa en Stamford Bridge (Londres) el sábado 12 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

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Premier League - Jornada 4
Stamford Bridge

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Cómo comprar entradas para el Chelsea vs Hull City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de sus socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación anti-reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y titulares de debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben dentro de una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea vs Hull City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos destacados ante rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos para socios básicos.

Forma

CHE

CHE - Formulario

FUL
W2-3
LUT
W2-0
BHA
W4-3
ARS
L2-1
LEE
W6-3
Gol marcado (encajado)
16/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
HUL

HUL - Formulario

MUN
W2-0
STK
W1-1
COV
W0-1
AVL
D0-0
SUN
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/2
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

ChelseaEmpateHull
5
0
0
Copa
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
F
Copa
Hull badge
Hull
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
Copa
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
F
14Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Noticias de los equipos y plantillas

Chelsea contra Hull alineaciones

4-2-3-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formación
Hull crest
Hull
HUL
3-4-3
Damián MartínezDamián MartínezM. GustoM. GustoJ. HatoJ. HatoL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleM. CrooksM. CrooksR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull crest
Hull
HUL
4-2-3-1
Chelsea

Once inicial

Hull

Suplentes

Manager

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic
Chelsea

Lesiones y suspensiones

Hull

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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