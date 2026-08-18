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Cómo conseguir entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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No te pierdas la oportunidad de ver al Chelsea y a sus fichajes millonarios en acción en casa por primera vez esta temporada

Los aficionados del Chelsea se frotan las manos ante la perspectiva de ver por primera vez en acción en la Premier League, en casa, a toda una serie de caras nuevas, además de a un nuevo técnico en la banda. Tendrán su primera oportunidad el domingo 30 de agosto, cuando el Chelsea reciba al Brighton en Stamford Bridge. Puedes sumarte hoy mismo a la expectación general reservando tus entradas para el partido.

El Chelsea de Xabi Alonso saltará al campo con algunos nuevos fichajes estelares. Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda firmaron todos por más de 50 millones de libras, pero el gran titular, por supuesto, fue la incorporación de Morgan Rogers, fichado procedente del Aston Villa por una cifra récord de 117 millones de libras.

El Chelsea va a necesitar rendir a su mejor nivel, ya que el Brighton llegará a la ciudad pletórico después de haber firmado un pleno de victorias ante el Chelsea la temporada pasada, con triunfos por 3-0 en casa y 3-1 en Stamford Bridge.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Chelsea y Brighton & Hove Albion?

El Chelsea vs Brighton & Hove Albion está programado para las 14:00 BST del domingo 30 de agosto, en Stamford Bridge, Londres.

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Premier League - Jornada 2
Stamford Bridge

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Vive la atmósfera de Stamford Bridge en vivo. Consigue tus entradas para Chelsea y no te lo pierdas.

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  • Premium
  • Standard

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Cómo comprar entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas a través del siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota sus localidades, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior, normalmente sub-18 o sub-21, Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categorías A, B o C. Los grandes duelos ante rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrados en las bandas y en los niveles inferiores tienen un precio prémium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder participar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos de membresía.

Forma

CHE

CHE - Formulario

MIL
W3-0
JDT
D3-3
RSO
W3-1
FUL
W2-3
LUT
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BHA

BHA - Formulario

ROM
W3-0
BOL
W1-0
TRO
D0-0
AVL
W4-0
TRO
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/0
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Historial reciente entre ambos

Cara a cara

ChelseaEmpateBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
F
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
6Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Chelsea contra Brighton alineaciones

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Damián MartínezDamián MartínezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixJ. HatoJ. HatoC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaM. RogersM. RogersP. NetoP. NetoM. GustoM. GustoJ. PedroJ. PedroB. VerbruggenB. VerbruggenL. VuskovicL. VuskovicM. WiefferM. WiefferL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluP. GrossP. GrossDiego GómezDiego GómezM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeO. BoscagliO. BoscagliC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
3-4-2-1
Chelsea

Once inicial

Brighton

Suplentes

Manager

  • X. Alonso
  • Fabian Hürzeler
Chelsea

Lesiones y suspensiones

Brighton

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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