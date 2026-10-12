El Chelsea recibe al Tottenham Hotspur el sábado 24 de octubre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

El Chelsea presenta un sólido balance reciente frente al Tottenham en partidos oficiales de liga, con tres victorias consecutivas en la Premier League. El Tottenham no gana un partido oficial en Stamford Bridge desde 2018, una racha de resultados adversos a domicilio en el oeste de Londres.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea contra el Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Chelsea contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

Las opciones para comprar entradas para el Chelsea contra el Tottenham Hotspur de la Premier League dependen de si eres socio del club o aficionado visitante:

1. Canales oficiales del club

Sorteo oficial del Chelsea (socios): Las entradas ordinarias para las zonas locales de Stamford Bridge se asignan mediante un sorteo de solicitudes en línea a través del portal oficial de entradas del Chelsea. Para participar durante el plazo establecido para este partido, debes tener activa tu condición de socio del Chelsea y completar una verificación de identidad que solo se realiza una vez.

Plataforma oficial de reventa de entradas del Chelsea: Si no conseguiste entrada en el sorteo inicial, los titulares de abonos oficiales pueden revender sus localidades al precio nominal a otros socios que cumplan los requisitos hasta tres horas antes del inicio del partido, a través de la plataforma interna de reventa de entradas del Chelsea.

2. Plataformas de reventa de entradas

Las plataformas de reventa de entradas como StubHub suelen ofrecer localidades de revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden diferir del precio nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea contra el Tottenham Hotspur de la liga?

El precio de las entradas para el Chelsea contra el Tottenham Hotspur de la Premier League depende del método de compra, de si se es socio y de la ubicación de la localidad:

1. Canales oficiales del club

Entradas oficiales a precio nominal (sorteo para socios): Al tratarse de un derbi londinense de categoría A de gran repercusión, los precios de las entradas oficiales para adultos en Stamford Bridge oscilan aproximadamente entre 32 £ y 83 £ , según la grada y la zona de asientos, con precios reducidos para menores de 20 años, menores de 23 años y mayores de 66 años que van de 29 £ a 64 £ .

Plataforma oficial de reventa de entradas: Los titulares de abonos que revenden sus localidades a socios las ofrecen al precio nominal habitual, normalmente entre 50 £ y 85 £ .

2. Plataformas de reventa de entradas

Las entradas ordinarias para partidos de gran demanda contra rivales de primer nivel suelen agotarse durante la fase de venta oficial para socios. En plataformas de reventa de entradas comoStubHub, los precios para este partido parten de unos 110 £ a 200 £ para localidades básicas en la grada superior y pueden llegar a 500 £ o más de 600 £ para localidades privilegiadas en la zona central de los laterales.

Chelsea contra Tottenham Hotspur en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Chelsea y el Tottenham Hotspur

El Chelsea ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota en casa por 0-3 ante el Brentford en la Premier League, después de empatar 2-2 con el Hull City. Su mejor actuación en esa serie de partidos fue la victoria por 6-3 sobre el Leeds United en la Copa de la Liga. En esos cinco encuentros, el Chelsea ha marcado 14 goles y encajado 11, cifras que reflejan su capacidad ofensiva, pero también su irregularidad defensiva.

El Tottenham ha perdido tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Aston Villa en la Premier League, en una racha que también incluye una derrota por 3-1 frente al Liverpool en la Copa de la Liga. El Tottenham se ha quedado sin marcar en dos de esos cinco partidos, ha anotado solo un gol en sus tres encuentros de liga durante ese periodo y no ha ganado ninguno de ellos.

Chelsea contra Tottenham Hotspur: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó con una victoria del Chelsea por 2-1 en Stamford Bridge, en la Premier League de mayo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, el Chelsea ha ganado tres veces, el Tottenham una y el otro partido terminó en empate. La única victoria del Tottenham en esa serie llegó en un amistoso de pretemporada en agosto de 2026. En partidos oficiales, el Chelsea no pierde contra el Tottenham desde la derrota en casa por 4-3 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha ganado tres enfrentamientos consecutivos de la Premier League.