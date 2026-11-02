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Cómo conseguir entradas para el Chelsea-Leeds United: precios para el partido de la Premier League, información sobre el encuentro, venta de última hora y más

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El Chelsea se enfrenta al Leeds United en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Chelsea recibe al Leeds United el sábado 21 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, en Londres.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 9 de septiembre de 2026, el Chelsea venció al Leeds por 6-3 en Stamford Bridge, en un partido de la Carabao Cup con muchos goles. Antes de ese encuentro, el Chelsea también se impuso al Leeds por un ajustado 1-0 en una eliminatoria de la FA Cup en abril de 2026.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea contra el Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Chelsea contra el Leeds United de la Premier League?

El Chelsea contra el Leeds United se juega el sábado 21 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, en Londres.

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Premier League - Jornada 11
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¿Cómo comprar entradas para el Chelsea contra el Leeds United de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Leeds United:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial del Chelsea F.C. es el método más seguro y fiable, aunque normalmente exige ser socio del club y está sujeto a la disponibilidad y a los puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las entradas de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea contra el Leeds United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Leeds United, divididos entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

  • Entradas estándar para socios adultos: Cuestan aproximadamente entre 27 £ y 78 £, según la grada y la categoría.
  • Entradas para socios con descuento y socios infantiles: Suelen tener descuentos. Las entradas para socios adultos jóvenes, mayores e infantiles cuestan aproximadamente entre 14 £ y 59 £, según la ubicación del asiento.
  • Recargo en la venta al público general: Las entradas para el público general, si quedan disponibles tras la asignación a los socios, cuestan alrededor de 5 £ más que las de los socios en las respectivas categorías de asientos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Reventa estándar / entrada general: Desde unos 129 £ en las zonas de la grada superior, con precios medios del mercado más altos según la demanda.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde aproximadamente 200 £, con precios que aumentan según el acceso a las salas y la ubicación exacta de los asientos.

Chelsea contra Leeds United en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Chelsea y el Leeds United

El Chelsea ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En su encuentro más reciente ganó 2-0 al Everton a domicilio en la Premier League y también marcó cinco goles al Bournemouth en una contundente actuación en casa. El único tropiezo en esa racha fue una derrota por 3-0 ante el Brentford. En esos cinco partidos, el Chelsea ha marcado 15 goles y ha encajado nueve, reflejo tanto de su capacidad ofensiva como de sus ocasionales fallos defensivos.

El Leeds ha cosechado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con seis goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Manchester United en Elland Road, en la Premier League. La victoria por 4-1 ante el Newcastle sigue siendo su resultado más destacado de ese periodo, aunque los empates consecutivos contra el Crystal Palace y el Manchester United indican cierta tendencia a dejarse puntos cuando se espera que gane.

CHE

CHE - Formulario

BOU
W5-1
EVE
W0-2
TOT
L0-2
LIV
L1-1
MUN
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEE

LEE - Formulario

CRY
D0-0
ARS
L2-1
MUN
D1-1
SUN
D0-0
BOU
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Chelsea contra Leeds United: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la Carabao Cup el 9 de septiembre de 2026, cuando el Chelsea venció al Leeds por 6-3 en Stamford Bridge. Antes, el Chelsea ganó 1-0 en una eliminatoria de la FA Cup en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Chelsea ha logrado tres victorias, por un empate y una victoria del Leeds: el 3-1 del Leeds en Elland Road en diciembre de 2025.

Cara a cara

ChelseaEmpateLeeds
3
1
1
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Leeds badge
Leeds
LEE
3
F
Copa
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
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Leeds
LEE
0
F
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
F
Copa
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
13Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

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