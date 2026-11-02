El Chelsea recibe al Leeds United el sábado 21 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

En su enfrentamiento más reciente, el 9 de septiembre de 2026, el Chelsea venció al Leeds por 6-3 en Stamford Bridge en un partido de la Copa de la Liga con muchos goles. Antes de ese encuentro, el Chelsea también se impuso por un ajustado 1-0 al Leeds en una eliminatoria de la FA Cup disputada en abril de 2026.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea-Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Chelsea-Leeds United de la Premier League?

El Chelsea-Leeds United se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprarlas directamente a través de la web oficial del Chelsea F.C. es la opción más segura y fiable, aunque normalmente exige ser socio del club y está sujeta a disponibilidad y puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las disponibles en la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el Chelsea-Leeds United de la Premier League, divididos entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para socios adultos: Cuestan aproximadamente entre 27 y 78 £ , según la grada y la categoría.

Cuestan aproximadamente entre , según la grada y la categoría. Entradas con descuento y para socios infantiles: Suelen tener precios reducidos: las entradas para socios jóvenes adultos, mayores e infantiles cuestan aproximadamente entre 14 y 59 £ , según la ubicación de los asientos.

Suelen tener precios reducidos: las entradas para socios jóvenes adultos, mayores e infantiles cuestan aproximadamente , según la ubicación de los asientos. Recargo en la venta general: Las entradas para el público general, si quedan disponibles tras la asignación a los socios, cuestan unos 5 £ más que las de los socios en cada categoría de asientos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa estándar / entrada general: Los precios parten de unos 129 £ en las zonas superiores de las gradas, aunque los precios medios del mercado son más altos en función de la demanda.

Los precios parten de unos en las zonas superiores de las gradas, aunque los precios medios del mercado son más altos en función de la demanda. Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de unos 200 £ y aumentan según el acceso a los salones y la ubicación exacta de los asientos.

Chelsea-Leeds United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Chelsea y el Leeds United

El Chelsea suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente ganó 2-0 al Everton a domicilio en la Premier League y también le marcó cinco goles al Bournemouth en una contundente actuación en casa. La única mancha en esa racha fue una derrota por 3-0 ante el Brentford. En esos cinco partidos, el Chelsea ha marcado 15 goles y ha encajado nueve, cifras que reflejan tanto su producción ofensiva como sus ocasionales fallos defensivos.

El Leeds suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con seis goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Manchester United en Elland Road, en la Premier League. La victoria por 4-1 sobre el Newcastle sigue siendo su resultado más destacado en ese periodo, aunque los empates consecutivos ante el Crystal Palace y el Manchester United indican que tiende a dejarse puntos cuando se espera que gane.

Chelsea-Leeds United: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Copa de la Liga el 9 de septiembre de 2026, cuando el Chelsea venció al Leeds por 6-3 en Stamford Bridge. Antes, el Chelsea ganó 1-0 en una eliminatoria de la FA Cup en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Chelsea ha logrado tres victorias, por un empate y una victoria del Leeds, que se impuso por 3-1 en Elland Road en diciembre de 2025.