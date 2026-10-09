El Celta de Vigo se enfrenta al Deportivo Alavés el domingo 18 de octubre de 2026 en el Abanca Balaídos de Vigo.

Su anterior enfrentamiento en Balaídos, en marzo de 2026, fue un duelo vibrante y con muchos goles en el que el Deportivo Alavés superó al Celta de Vigo por 4-3. El Deportivo Alavés presenta un mejor cara a cara en los recientes choques ligueros, ya que ha logrado victorias en tres de sus últimos cinco enfrentamientos contra el Celta.

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¿Cuándo es el saque inicial del Celta de Vigo vs Deportivo Alavés de LaLiga?

El Celta de Vigo vs Deportivo Alavés se disputa en el Abanca Balaídos de Vigo, el domingo 18 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 10:15 Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Las entradas para el Celta de Vigo vs Deportivo Alavés están disponibles a través de canales oficiales y de reventa antes de su duelo del 18 de octubre en el Estadio Abanca Balaídos. Sigue estos pasos:

1. Venta oficial del club

Para asegurarte entradas de admisión general directamente a través del vendedor principal, visita el portal oficial de venta de entradas del RC Celta. Las entradas suelen ponerse a la venta para el público general entre 1 y 2 semanas antes del partido, con acceso prioritario para socios y abonados antes de la salida general.

2. Plataformas de mercado secundario

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHubofrecen asientos publicados por abonados y revendedores. Ten en cuenta que los precios en las plataformas secundarias pueden fluctuar por encima o por debajo del valor nominal según la demanda general.

3. Compra en taquilla

Las entradas para el público general también se pueden comprar en persona en las taquillas del Estadio Abanca Balaídos en Vigo antes del inicio, siempre que el partido no esté completamente agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo vs Deportivo Alavés de LaLiga?

Las entradas de admisión general para el Celta de Vigo vs Deportivo Alavés varían en función de la grada elegida, la categoría del asiento y el canal de compra.

1. Venta oficial del club

Para asegurarte entradas de admisión general directamente a través del vendedor principal, visita el portal oficial de venta de entradas del RC Celta. Las entradas oficiales a precio de venta suelen ponerse a la venta para el público general entre 1 y 2 semanas antes del partido, con acceso prioritario para socios y abonados antes de la salida general.

Gol (grada detrás de la portería): 25 € - 35 €

Marcador (fondo superior e inferior): 35 € - 50 €

Río (grada lateral): 40 € - 75 €

Tribuna (grada principal lateral):60 € - 90 €

2. Mercados secundarios

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, plataformas secundarias de venta de entradas como StubHubofrecen asientos publicados por abonados y revendedores. Ten en cuenta que los precios de las entradas en las plataformas secundarias pueden fluctuar por encima o por debajo del valor nominal en función de la demanda general del mercado.

Sección Gol: 55 € - 80 €

Sección Río Baixo / Río Alto: 85 € - 120 €

Sección Tribuna Central / Premium:100 € - 150 €+

Celta de Vigo vs Deportivo Alavés de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta de Vigo vs Deportivo Alavés

El Celta de Vigo no ha ganado en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Omonia Nicosia en la Europa League el 16 de septiembre, y también empató 1-1 con el Málaga en su último partido de LaLiga. Anteriormente en esta racha, el Celta empató 1-1 con el Getafe y 0-0 con la Real Sociedad antes de perder 0-2 contra el Athletic Club. Marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

El Deportivo Alavés ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Valencia el 15 de septiembre, tras caer 2-1 contra el Racing Santander tres días antes. Antes de ese bajón, el Alavés derrotó a Osasuna por 5-2 y al Villarreal por 1-0 en partidos consecutivos. En esos cinco encuentros, ha marcado nueve goles y ha encajado cinco.

Celta de Vigo vs Deportivo Alavés: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en LaLiga el 22 de marzo de 2026, cuando el Celta de Vigo recibió al Alavés en el Abanca Balaídos y perdió 3-4. Antes de eso, el Alavés ganó 1-0 como local en noviembre de 2025, mientras que ambos clubes empataron 1-1 en Mendizorroza en enero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en LaLiga, el Alavés presenta el mejor balance, con tres victorias por una del Celta y un empate.