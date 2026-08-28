Cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo vs Racing Santander: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Celta de Vigo se enfrenta al Racing Santander el miércoles 20 de septiembre de 2026 en Abanca Balaídos, en Vigo.

El Celta de Vigo busca sacar partido de su condición de local ante su afición en Balaídos. Mientras, el Racing Santander viaja a Galicia con el objetivo de sumar unos valiosos puntos a domicilio para reforzar su campaña liguera.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Celta de Vigo vs Racing Santander, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Celta de Vigo vs Racing Santander de LaLiga?

El Celta de Vigo vs Racing Santander se disputa en Abanca Balaídos, en Vigo.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo vs Racing Santander de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido entre el Celta de Vigo y el Racing Santander a través de varias opciones oficiales y autorizadas:

Sitio web oficial del RC Celta de Vigo: La principal fuente de entradas oficiales para los partidos en casa es el portal de entradas del RC Celta. Puedes registrarte para recibir alertas por correo electrónico sobre fechas de lanzamiento de entradas, precios y preventas directamente a través del sitio.

Taquillas del estadio Abanca Balaídos: Las entradas pueden comprarse en persona en las taquillas físicas del estadio Abanca Balaídos, en Vigo, antes del día del partido, sujetas a disponibilidad.

Socios oficiales de viajes y hospitality: Las plataformas autorizadas de viajes deportivos ofrecen paquetes oficiales para el día de partido, incluidas opciones de entrada y hotel.

Entradas para la afición visitante: Si apoyas al Racing Santander, las entradas para el sector visitante se gestionan de forma estricta y las asigna directamente el Racing Santander a través de sus canales oficiales de venta de entradas.

Mercado secundario: Si el partido se agota en los canales oficiales o necesitas opciones de asiento de última hora, mercados secundarios de reventa como StubHub ofrecen plataformas alternativas para comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo vs Racing Santander de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Racing Santander varían en función de si compras entradas a precio oficial a través de los canales oficiales del club o en plataformas secundarias de reventa.

Entradas oficiales a precio de venta (portal de ventas del club y taquilla del estadio):

Detrás de las porterías (Gol / Marcador): 30 € - 50 € Gradas laterales inferiores y superiores (Tribuna / Río): 50 € - 90 € VIP y hospitality: 150 € - 300 €+



Celta de Vigo vs Racing Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta de Vigo vs Racing Santander

El Celta de Vigo permanece invicto en sus últimos cinco partidos, con dos victorias y tres empates. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 en Valencia en LaLiga el 22 de agosto, y antes de eso empató 1-1 con el SSC Napoli en un amistoso de pretemporada. Su actuación más convincente en esa racha fue una victoria por 4-1 sobre el Sassuolo. El Celta ha marcado cinco goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros, con los empates consecutivos en sus dos partidos más recientes como único pequeño lunar en una racha por lo demás sólida.

El Racing Santander ha tenido problemas para encontrar regularidad, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro competitivo más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Getafe en LaLiga el 23 de agosto, y había empatado 2-2 con el Villarreal la semana anterior. La única victoria en esa racha llegó en un amistoso de pretemporada ante el Sporting Gijon, al que ganó por 4-1. El Racing ha encajado en los cinco partidos, incluida una derrota por 3-0 ante el Wolverhampton Wanderers durante el verano.

Celta de Vigo vs Racing Santander: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la Copa del Rey el 5 de enero de 2025, cuando el Celta de Vigo ganó 3-2 fuera de casa al Racing Santander. Antes de eso, la última vez que se enfrentaron en LaLiga fue en febrero de 2007, cuando empataron 2-2 en Abanca Balaídos. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Celta tiene el mejor balance, con dos victorias por una del Racing y dos empates en esos cinco partidos.