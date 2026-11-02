El Celta de Vigo recibe al Levante el domingo 8 de noviembre de 2026 en Abanca Balaídos, en Vigo.

Históricamente, el RC Celta de Vigo ha llevado la ventaja en este enfrentamiento de LaLiga, con 12 victorias frente a las 5 del Levante UD en sus últimos 20 duelos oficiales. El más reciente se disputó en mayo de 2026, cuando el Levante logró una emocionante victoria por 3-2 a domicilio en el Estadio de Balaídos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Celta de Vigo contra el Levante, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Celta de Vigo contra el Levante de LaLiga?

El Celta de Vigo contra el Levante se disputa en Abanca Balaídos, en Vigo, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo contra el Levante de LaLiga?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Levante en Abanca Balaídos, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía más directa es comprarlas en la web oficial del RC Celta de Vigo, donde se ofrecen entradas generales, asientos en zonas del club y paquetes de entrada más hotel.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo contra el Levante de LaLiga?

Los precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el RC Celta de Vigo y el Levante UD en el Estadio de Balaídos varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas generales / asientos en el anillo superior: Las entradas estándar suelen partir de unos 35 € a 45 € para localidades en el anillo superior o detrás de las porterías, como las zonas Gol o Anillo.

Las entradas estándar suelen partir de unos para localidades en el anillo superior o detrás de las porterías, como las zonas Gol o Anillo. Asientos laterales y de nivel intermedio: Las localidades en las gradas laterales suelen costar entre 60 € y 100 € , según su proximidad exacta al terreno de juego.

Las localidades en las gradas laterales suelen costar entre , según su proximidad exacta al terreno de juego. Asientos prémium y servicios de hospitalidad: Los paquetes VIP, las salas VIP o las entradas para la zona central de la grada principal (Tribuna/Preferencia) pueden costar desde 120 € hasta más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa económica / anillo superior: Los precios de salida para este partido se sitúan aproximadamente entre 30 € y 55 € .

Los precios de salida para este partido se sitúan aproximadamente entre . Reventa en gradas laterales: Los asientos estándar de nivel intermedio suelen costar de media entre 80 € y 150 € .

Los asientos estándar de nivel intermedio suelen costar de media entre . Reventa de alta demanda / prémium: Según la disponibilidad de asientos a medida que se acerque el día del partido, las localidades prémium en las gradas laterales o las zonas VIP pueden alcanzar precios medios superiores a 200 € o 250 €.

Celta de Vigo contra Levante en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta de Vigo y el Levante

El Celta de Vigo llega a este partido con un balance reciente irregular de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En su partido más reciente goleó 5-0 al Racing Santander en LaLiga, aunque venía de perder 1-0 contra el Omonia Nicosia en la Europa League. Tres de sus cuatro partidos de liga anteriores a esa victoria terminaron en empate, lo que apunta a un equipo difícil de batir, pero por el que tampoco resulta fácil apostar.

Los últimos cinco partidos del Levante reflejan una situación más complicada. El equipo de Castro ha ganado uno, empatado dos y perdido otros dos, y sus dos derrotas consecutivas en LaLiga son la preocupación más inmediata. En sus dos encuentros más recientes cayó por 3-1 ante el Villarreal y por 4-2 ante el Barcelona, con siete goles encajados en total. Su única victoria en este tramo fue un 5-2 contra el Real Betis a finales de agosto, un resultado que ahora parece lejano a la vista de lo sucedido después.

Celta de Vigo contra Levante: Enfrentamientos directos recientes

El duelo más reciente entre ambos terminó con una victoria del Levante por 2-3 en Balaídos en mayo de 2026, un resultado que rompió la tendencia reciente de este enfrentamiento. En los últimos cinco partidos, el Celta de Vigo presenta un mejor balance, con tres victorias por una del Levante y un empate. El triunfo del Celta por 2-0 en casa en abril de 2021 y su victoria por 2-1 en el campo del Levante en noviembre de 2025 apuntan a un equipo que, por lo general, ha llevado la ventaja. Sin embargo, la victoria del Levante a principios de este año demuestra que la diferencia entre ambos no es inmutable.