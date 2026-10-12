Cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo contra el Real Betis: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Celta de Vigo recibe al Real Betis el domingo 25 de octubre de 2026 en el Abanca Balaídos de Vigo.

Ambos clubes compaginan sus compromisos nacionales con la competición europea este otoño, lo que añade interés táctico al enfrentamiento y obliga a gestionar las rotaciones. Sus duelos han sido muy igualados en los últimos años y el más reciente terminó en empate a 1-1.

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¿Cuándo se juega el Celta de Vigo contra el Real Betis de LaLiga?

El Celta de Vigo contra el Real Betis se juega el domingo 25 de octubre de 2026 en el Abanca Balaídos de Vigo.

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 11:15 Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo contra el Real Betis de LaLiga?

Las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Real Betis pueden conseguirse a través de varios canales oficiales y de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Portal oficial de entradas del Celta de Vigo: La vía más directa y segura es comprar las entradas en la tienda oficial de entradas online del RC Celta o en las taquillas del estadio Abanca Balaídos. Por lo general, las entradas salen primero a la venta para los socios del club ( socios ) y después para el público general, cuando se acerca el día del partido.

Portal oficial de entradas del Real Betis: Si eres aficionado visitante, las entradas asignadas al sector visitante suelen distribuirse directamente a través del Real Betis entre socios y peñas registrados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo contra el Real Betis de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Celta de Vigo contra el Real Betis varían según la ubicación del asiento y según se compren directamente a su precio oficial o a través de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Fondos (Gol / Marcador): 30–50 €

Gradas laterales inferiores y superiores (Tribuna / Río): 50–90 €

Palcos VIP y zonas de hospitalidad: 150–300 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos más económicos: 50–65 € (normalmente en los fondos o en el anillo superior)

Asientos de precio intermedio (vistas laterales): 70–120 €

Paquetes prémium y de hospitalidad: 150–400 € o más

Celta de Vigo contra Real Betis de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta de Vigo y el Real Betis

El Celta de Vigo ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 5-0 ante el Racing Santander en LaLiga, con la que puso fin a una racha sin ganar. Antes, el Celta perdió 1-0 ante el Omonia Nicosia en la Europa League y empató 1-1 con el Málaga en liga. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó tres, aunque la irregularidad sigue siendo motivo de preocupación para Giraldez.

El Real Betis ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. El único encuentro en el que se dejó puntos fue el más reciente, un empate 1-1 a domicilio ante el Deportivo de A Coruña. Antes, el Betis venció 1-0 al Getafe y 2-1 al Villarreal a domicilio en LaLiga, además de derrotar 3-2 al Lille en la Champions League. Ha marcado siete goles y encajado tres en esos cinco partidos. Las cuatro victorias en esa serie reflejan el buen momento de la plantilla.

Celta de Vigo contra Real Betis: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en LaLiga el 15 de marzo de 2026 y terminó 1-1, con el Real Betis como local. En sus últimos cinco duelos de LaLiga ha habido mucha igualdad: el Celta ganó uno, el Betis ganó otro y tres acabaron en empate. Ambos clubes se han repartido los puntos con frecuencia en las últimas temporadas, lo que apunta a partidos disputados e igualados, más que a resultados claros.