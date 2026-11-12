El Cardiff City recibe al Lincoln City el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Cardiff City Stadium de Cardiff.

En su enfrentamiento de diciembre de 2025, el Lincoln City logró una ajustada victoria por 2-1 en casa. Después, en marzo de 2026, se impuso con autoridad por 0-2 a domicilio en el Cardiff City Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Cardiff City contra el Lincoln City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Cardiff City contra el Lincoln City de la Championship?

El Cardiff City contra el Lincoln City se disputa en el Cardiff City Stadium de Cardiff el sábado 5 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 19 5 dic 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Cardiff City contra el Lincoln City de la Championship?

Para comprar entradas para el partido de la Championship entre el Cardiff City y el Lincoln City, tienes las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas oficiales de acceso general directamente a través de los portales de venta del Cardiff City FC o del Lincoln City FC.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Cardiff City contra el Lincoln City de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido de la Championship entre el Cardiff City y el Lincoln City:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades estándar de acceso general: Suelen costar entre 20 y 50 £ .

Suelen costar entre . Localidades con descuento (personas mayores y menores): Por lo general, cuestan entre 10 y 25 £ .

Por lo general, cuestan entre . Paquetes de hospitalidad y zonas ejecutivas: Parten de 90 £ y pueden superar las 150 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades estándar de reventa: Por lo general, cuestan entre 30 y 63 £ .

Por lo general, cuestan entre . Localidades prémium o con vistas desde la zona central: Suelen costar entre 70 £ y más de 120 £ .

Suelen costar entre . Mejoras VIP o de hospitalidad: Pueden superar la horquilla de 150 a más de 300 £.

Cardiff City contra Lincoln City en la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Cardiff City y el Lincoln City

El Cardiff City ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Championship, con 11 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue un empate 3-3 ante el West Ham United, después de sufrir una abultada derrota por 3-0 frente al Wolverhampton Wanderers. Su mejor actuación en esta racha fue la victoria por 5-1 sobre el Watford.

El Lincoln City ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga. Perdió 1-0 contra el Watford en su último encuentro y, antes, cayó 1-3 ante el Birmingham City. Su única victoria en ese periodo fue un 4-1 sobre el Burnley, aunque también encajó seis goles sin marcar ninguno contra el West Ham United.

Cardiff City contra Lincoln City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en la League One en marzo de 2026, cuando el Lincoln City ganó 0-2 en el Cardiff City Stadium. Antes, en diciembre de 2025, el Lincoln se impuso 2-1 en casa, también en la League One. De los cuatro enfrentamientos más recientes registrados, el Lincoln City ha ganado tres y el Cardiff uno. Ambos equipos ya se habían enfrentado en la League Two en 2000 y 2001.