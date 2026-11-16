El Burnley recibe al Preston North End el domingo 6 de diciembre de 2026 en Turf Moor, en Burnley.

Su enfrentamiento oficial más reciente tuvo lugar en marzo de 2025, en la FA Cup, cuando el Preston logró una contundente victoria por 3-0 ante su rival de Lancashire en Deepdale. Antes de ese partido, sus dos duelos del Championship durante la temporada 2024–25 terminaron en ajustados empates sin goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Burnley contra el Preston North End, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Burnley contra el Preston North End del Championship?

El Burnley contra el Preston North End se juega en Turf Moor, en Burnley, el domingo 6 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 19 6 dic 2026 - 07:00 Turf Moor

¿Cómo comprar entradas para el Burnley contra el Preston North End del Championship?

Para comprar entradas para el partido del Championship entre el Burnley y el Preston North End, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprarlas directamente a través del portal oficial de entradas del Burnley FC, donde los abonados y socios tienen acceso prioritario a la venta para los partidos en casa en Turf Moor. Los aficionados del Preston North End deben comprar las entradas de su cupo directamente en la taquilla oficial del club para ocupar la zona visitante asignada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos del Championship cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Burnley contra el Preston North End del Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el partido del Championship entre el Burnley y el Preston North End:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general para adultos (categorías estándar): de 30 a 45 £

de 30 a 45 £ Entradas con descuento (mayores y jóvenes adultos): de 20 a 30 £

de 20 a 30 £ Entradas infantiles (menores de 18 años): de 10 a 15 £

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Categorías estándar: de 70 a 88 £

de 70 a 88 £ Tribuna lateral / zona preferente del anillo inferior: de 105 a 134 £

Burnley contra Preston North End en el Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Burnley y el Preston North End

El Burnley suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos del Championship, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 en casa ante el Queens Park Rangers el 3 de noviembre. Venía de empatar sin goles con el Portsmouth, mientras que la dura derrota por 4-1 en casa ante el Lincoln City a finales de octubre sigue siendo el punto más bajo de esa racha.

El Preston ha atravesado muchas dificultades en las últimas semanas y solo ha logrado un empate en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó en derrota por 2-3 ante el Sheffield United el 3 de noviembre. Antes, en esa misma racha, cayó por 4-0 ante el Birmingham City y por 4-1 ante el Wrexham. En esos cinco partidos ha encajado 14 goles y solo ha marcado seis.

Burnley contra Preston North End: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en marzo de 2025, en la FA Cup, cuando el Preston venció al Burnley por 3-0 en Deepdale. Antes, un partido del Championship disputado en febrero de 2025 terminó 0-0, igual que el encuentro de la primera vuelta en Turf Moor en octubre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos, el Preston presenta el mejor balance, con dos victorias, dos empates y una derrota. La excepción fue el triunfo del Burnley por 3-0 en casa en febrero de 2023.