El Brighton & Hove Albion recibe al Newcastle United el domingo 29 de noviembre de 2026 en el American Express Community Stadium.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en mayo, el Newcastle United se impuso por 3–1 en St. James' Park. Antes de ese partido, el Brighton & Hove Albion había logrado una ajustada victoria en casa por 2–1 ante el Newcastle United en octubre de 2025.

¿Cuándo comienza el Brighton & Hove Albion-Newcastle United de la Premier League?

El Brighton & Hove Albion-Newcastle United se disputa en el American Express Community Stadium el domingo 29 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion-Newcastle United de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Brighton & Hove Albion y el Newcastle United:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La forma más fiable y segura de comprar entradas es acudir directamente al portal oficial del Brighton & Hove Albion para las localidades de la afición local, o a la web oficial de venta de entradas del Newcastle United para las localidades reservadas a la afición visitante (si se cumplen los requisitos mediante un abono de visitante o puntos de fidelidad).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion-Newcastle United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Brighton & Hove Albion y el Newcastle United:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Suelen costar aproximadamente entre 30 y 85 £ .

Suelen costar aproximadamente . Paquetes oficiales de hospitalidad: Por lo general, parten de unas 150 £ y llegan a más de 300 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa estándar: Por lo general, parten de unas 68 £ para localidades en las gradas superiores o con visibilidad reducida.

Por lo general, parten de unas para localidades en las gradas superiores o con visibilidad reducida. Precio medio de mercado: A menudo se sitúa entre 129 y más de 300 £.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brighton & Hove Albion y el Newcastle United

El Brighton llega a este encuentro con un balance reciente desigual: tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, empañados por la derrota por 2-0 del domingo ante el Liverpool en la Premier League. Antes de ese tropiezo, el Brighton había mostrado un gran nivel en las competiciones nacionales, con una contundente victoria por 5-0 sobre el Crystal Palace y un triunfo por 2-0 a domicilio ante el Sunderland. Los únicos otros puntos que se dejó en esa racha fueron en un empate sin goles ante el Jablonec en la Conference League, un partido en el que realizó 26 disparos sin obtener recompensa. En esos cinco encuentros, el Brighton ha demostrado que puede marcar con facilidad, pero ha encajado goles en dos de sus tres últimos partidos.

La trayectoria reciente del Newcastle es más irregular. El equipo de Jaissle ha sumado dos victorias, dos derrotas y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-0 del domingo en el campo del Crystal Palace. Esa victoria llegó después de dos derrotas consecutivas ante el Aston Villa y una dura derrota por 4-1 en el campo del Coventry City, lo que pone de relieve la irregularidad de sus actuaciones. Su victoria por 2-1 sobre el Hull City en un partido anterior de esa racha ofreció motivos para el optimismo, pero el Newcastle ha encajado goles en cuatro de sus últimos cinco encuentros.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Newcastle venció al Brighton por 3-1 en casa en un partido de la Premier League. El Brighton ganó el duelo anterior, disputado en el American Express Community Stadium en octubre de 2025, por 2-1. Los dos equipos habían empatado 1-1 en un partido de liga en ese mismo estadio en mayo de 2025. El Newcastle también venció al Brighton por 1-2 en un encuentro de la FA Cup en marzo de 2025, con el Brighton imponiéndose a domicilio, y el Newcastle logró una victoria en casa por 1-0 en octubre de 2024. En los cinco enfrentamientos más recientes, cada equipo ha conseguido dos victorias y se ha registrado un empate, por lo que el historial está realmente equilibrado.