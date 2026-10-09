Cómo conseguir entradas para el Brest vs Niza: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Brest recibe al Niza el viernes 23 de octubre de 2026 en el Stade Francis-Le Blé de Brest.

El Brest buscará maximizar su ventaja como local en Bretaña, donde logró una famosa victoria por 4-1 sobre el Niza en su enfrentamiento de septiembre de 2025. El historial reciente entre ambos sigue muy equilibrado, con especial mención al emocionante empate 2-2 en su encuentro más reciente en el Allianz Riviera en febrero de 2026.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brest vs Niza, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Brest vs Niza de la Ligue 1?

El Brest vs Niza comienza en el Stade Francis-Le Blé de Brest, y el partido forma parte del calendario intersemanal de la Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 8 23 oct 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

¿Cómo comprar entradas para el Brest vs Niza de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Brest y Niza, tienes varias opciones principales:

1. Taquilla oficial del club

Taquilla oficial del Stade Brestois: Para los partidos en casa en el Stade Francis-Le Blé, las entradas se ponen a la venta directamente en la web oficial de venta de entradas del Stade Brestois 29. Los socios o abonados suelen tener acceso prioritario antes de que se abra la venta al público general.

Taquilla oficial del OGC Nice: Si quieres sentarte en la sección visitante, las entradas suelen estar disponibles a través del sitio oficial del OGC Nice o mediante grupos de aficionados registrados.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si las entradas primarias se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa de vendedores. Los precios en los mercados de reventa pueden fluctuar según la ubicación del asiento y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brest vs Niza de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido Brest vs Niza en el Stade Francis-Le Blé varían en función de dónde las compres y de la categoría del asiento:

1. Taquilla oficial del club

Precio estándar de venta oficial: Las entradas directas a través de la taquilla oficial del Stade Brestois 29 suelen empezar entre 15 € y 25 € para los fondos o las gradas detrás de la portería.

Tribuna principal / asientos premium: Las entradas de lateral y de la tribuna central suelen oscilar entre 35 € y 60 €+ .

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si se agota la venta primaria, plataformas secundarias de entradas como StubHubofrecen entradas con precios marcados por la demanda de reventa:

Fondo / detrás de la portería: Los asientos de fondo en anillo inferior y superior empiezan en torno a 25 € y 35 € .

Lateral / asientos centrales: Las vistas desde el lateral suelen situarse entre 42 € y 61 € .

Anillo inferior preferente / asientos centrales: Las opciones premium en la zona central cuestan aproximadamente 90 € y 95 €+ .

Brest vs Niza de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brest vs Niza

Los últimos cinco partidos del Brest en la Ligue 1 se han saldado con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 2-1 ante el Auxerre, y también cayó por 1-0 ante el Paris Saint-Germain. El único punto positivo fue una victoria a domicilio por 2-1 en Le Havre a comienzos de septiembre. A lo largo de esos cinco partidos, ha marcado ocho goles y ha encajado siete, lo que sugiere que es un equipo abierto al que le cuesta mostrarse sólido en defensa.

El Niza ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo por 2-1 sobre el Lille el 20 de septiembre fue su resultado más destacado, aunque llegó después de una dolorosa derrota por 3-0 ante el Paris FC. Ha marcado cinco goles en esa racha y ha encajado cinco, por lo que llega a este viaje a Bretaña con ese balance igualado.

Brest vs Niza: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos terminó 2-2 cuando el Niza recibió al Brest en febrero de 2026. Antes de eso, el Brest firmó una convincente victoria por 4-1 en casa en septiembre de 2025, lo que demuestra que el Stade Francis-Le Blé puede ser un escenario complicado para el Niza. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance es bastante equilibrado, con una victoria para cada uno en los dos encuentros más recientes y también con un par de empates anteriores en el historial.