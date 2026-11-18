El Brest recibe al Troyes el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Stade Francis le Blé de Brest.

En su enfrentamiento más reciente, correspondiente a los octavos de final de la Copa de Francia en febrero de 2025, Abdallah Sima marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido para dar al Brest un emocionante triunfo a domicilio por 2-1. En sus últimos duelos de Ligue 1, durante la temporada 2022-23, el Brest también sumó cuatro puntos de seis posibles: ganó 2-1 en casa, en el Stade Francis-Le Blé, y empató 2-2 en el Stade de l'Aube.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brest-Troyes, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Brest-Troyes de la Ligue 1?

El Brest-Troyes se juega el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Stade Francis le Blé de Brest.

¿Cómo comprar entradas para el Brest-Troyes de la Ligue 1?

Estas son las opciones y formas disponibles para comprar entradas para el Brest-Troyes de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Tanto el Stade Brestois 29 como el ES Troyes AC venden entradas para partidos individuales directamente a través de sus sitios web oficiales. Puedes crear una cuenta en el portal de cualquiera de los dos clubes para elegir la categoría de asiento y comprar entradas digitales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brest-Troyes de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Brest-Troyes de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar / asientos en las esquinas: Suelen costar a partir de 20 a 35 € .

Suelen costar a partir de . Asientos laterales / tribuna principal: Suelen costar entre 45 y 85 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Cuestan entre 120 y más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos de reventa más económicos: Suelen costar a partir de 40 a 50 € .

Suelen costar a partir de . Asientos de reventa de precio intermedio: Suelen costar, de media, entre 90 y 170 € .

Suelen costar, de media, entre . Reventa de alta demanda / asientos prémium: Cuestan desde 200 hasta más de 450 €.

Brest-Troyes de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brest y el Troyes

El Brest ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria en casa por 2-0 ante el Lyon el 8 de noviembre. También ganó 2-0 a domicilio al Lorient al principio de esa serie. Su única derrota llegó ante el Niza, que le ganó 2-1. En esos cinco partidos, el Brest marcó 11 goles y encajó cinco, una de las cifras ofensivas más altas de ese periodo.

El Troyes ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Paris Saint-Germain el 7 de noviembre. También perdió frente al Lens y el Marsella. Su única victoria en esa serie llegó contra el Le Mans, al que ganó 2-0 el 31 de octubre. El Troyes marcó cuatro goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Brest-Troyes: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en la Copa de Francia el 4 de febrero de 2025, cuando el Brest ganó 2-1 a domicilio al Troyes. Antes, los dos equipos empataron 2-2 en un partido de Ligue 1 disputado en el Stade de l'Aube en marzo de 2023. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Brest suma tres victorias y el Troyes ninguna, además de dos empates. Esos cinco partidos dejaron 14 goles en total.