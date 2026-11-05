El Brest recibe al Paris FC el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Stade Francis le Blé de Brest.

En su enfrentamiento más reciente, el 3 de mayo de 2026, el Paris FC logró una contundente victoria por 4-0 sobre el Brest. Antes de ese encuentro, el Paris FC también consiguió una ajustada victoria a domicilio por 2-1 ante el Brest en septiembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brest-Paris FC, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Brest-Paris FC de la Ligue 1?

El Brest-Paris FC se disputa en el Stade Francis le Blé de Brest y está programado dentro del calendario de la Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 12 27 nov 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

¿Cómo comprar entradas para el Brest-Paris FC de la Ligue 1?

Estas son las opciones y formas disponibles para comprar entradas para el Brest-Paris FC de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: La forma más directa y segura de conseguir entradas estándar es a través del portal oficial de venta de entradas del club local, el Stade Brestois, donde las entradas suelen salir a la venta para el público general cuando se acerca la fecha del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brest-Paris FC de la Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Brest-Paris FC de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar o general: Desde aproximadamente 30 a 45 € .

Desde aproximadamente . Asientos laterales: Generalmente cuestan entre 45 y 80 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas para la grada superior o con visibilidad reducida: Desde aproximadamente 35 a 55 €.

Desde aproximadamente Paquetes prémium o de hospitalidad VIP: Suelen costar entre 100 € y más de 600 €, según la categoría concreta del paquete de hospitalidad.

Brest-Paris FC de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brest y el Paris FC

El Brest llega a este partido con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más destacado en esa racha fue la victoria por 5-1 sobre el Angers el 10 de octubre, pero las derrotas ante el Niza y el Auxerre, junto con un empate frente al Lille, reflejan sus problemas de regularidad. Marcó diez goles y encajó siete en esos cinco partidos.

El Paris FC ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más destacado fue la victoria por 4-3 sobre el Rennes el 18 de octubre, y también ganó por 2-1 al Estrasburgo en septiembre. Sin embargo, la derrota por 1-0 ante el Lorient y el 2-1 sufrido en Lens muestran que sigue siendo vulnerable. El Paris FC marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Brest-Paris FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Paris FC en casa por 4-0 en la Ligue 1 el 3 de mayo de 2026. Antes de eso, el Brest ganó 1-2 en su visita al Paris FC en septiembre de 2025. En los cinco enfrentamientos registrados en los datos, el Paris FC suma dos victorias, las mismas que el Brest, y hay un empate, aunque el resultado más reciente favorece claramente a los visitantes.