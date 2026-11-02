El Brentford recibe al Everton el lunes 23 de noviembre de 2026 en el Gtech Community Stadium de Londres.

Su último enfrentamiento liguero terminó con un disputado empate 2-2 en el Gtech Community Stadium en abril de 2026. En sus cinco últimos duelos en la máxima categoría, el Brentford ha logrado dos victorias, mientras que el Everton ha sumado una victoria y dos empates.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford-Everton, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se disputa el Brentford-Everton de la Premier League?

El Brentford-Everton se disputa en el Gtech Community Stadium de Londres el lunes 23 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 23 nov 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brentford-Everton de la Premier League?

Estas son las principales opciones disponibles para comprar entradas para ver el Brentford-Everton:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: Las entradas generales para los partidos en casa en el Gtech Community Stadium se pueden comprar directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del Brentford.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford-Everton de la Premier League?

Este es el desglose de precios de las entradas para el Brentford-Everton de la Premier League:

1. Canales oficiales del club

Precio oficial de la entrada estándar para adultos: Suele oscilar aproximadamente entre 30 y 85 £ por entrada, según la zona del estadio y la categoría del asiento.

Suele oscilar aproximadamente entre por entrada, según la zona del estadio y la categoría del asiento. Precios reducidos: Hay precios más bajos para menores de 18 años y personas mayores, que generalmente parten de unas 15 a 25 £ .

Hay precios más bajos para menores de 18 años y personas mayores, que generalmente parten de unas . Paquetes oficiales de hospitalidad: Los paquetes prémium para el día del partido ofrecidos directamente por el club parten de unas 230 £ y aumentan de precio según las opciones de restauración y asientos ejecutivos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar de reventa: Precios de partida de unas 65 a 75 £ para las gradas superiores o de fondo.

Precios de partida de unas para las gradas superiores o de fondo. Gradas laterales y zonas inferiores prémium: Los precios suelen situarse entre 110 y más de 150 £ , según la ubicación exacta del sector y la demanda.

Los precios suelen situarse entre , según la ubicación exacta del sector y la demanda. Reventa VIP y de alta demanda: Las entradas en sectores prémium o poco habituales pueden superar las 300 £ y llegar a más de 1.000 £ en partidos de gran repercusión.

Brentford-Everton de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brentford y el Everton

El Brentford ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Liverpool en la Premier League. También empató 2-2 con el Aston Villa y el AFC Bournemouth. La victoria por 3-0 sobre el Chelsea es su mejor resultado en esta racha, y también avanzó en la Copa de la Liga con un triunfo a domicilio por 1-2 ante el Reading. En estos cinco encuentros, el Brentford marcó nueve goles y encajó siete.

El Everton ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante el Chelsea en la Premier League, mientras que también empató 2-2 con el Hull City. Entre sus resultados positivos figuran una victoria por 1-0 sobre el Ipswich Town y un triunfo en la Copa de la Liga ante el Wolverhampton Wanderers por el mismo marcador. El Everton dejó su portería a cero en dos ocasiones durante esta racha de cinco partidos.

Brentford-Everton: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó 2-2 en el Gtech Community Stadium en abril de 2026, un resultado que refleja lo disputados que son estos duelos. En sus cinco últimos enfrentamientos directos en la Premier League, el Brentford ha ganado dos, el Everton uno y dos partidos han acabado en empate. En esos cinco encuentros se han marcado 14 goles en total.