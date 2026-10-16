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Cómo conseguir entradas para el Brentford contra el Nottingham Forest: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Brentford se enfrenta al Nottingham Forest en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Brentford recibe al Nottingham Forest el sábado 31 de octubre de 2026 en el Gtech Community Stadium de Londres.

En su anterior enfrentamiento liguero en ese mismo estadio, disputado en enero de 2026, el Nottingham Forest se impuso a domicilio por 0-2 al Brentford. En sus últimos cinco duelos oficiales, el Nottingham Forest tiene una ligera ventaja, con tres victorias frente a las dos del Brentford.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford contra el Nottingham Forest, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Brentford contra el Nottingham Forest de la Premier League?

El Brentford contra el Nottingham Forest se disputa el sábado 31 de octubre de 2026 en el Gtech Community Stadium de Londres.

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Premier League - Jornada 9
Gtech Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brentford contra el Nottingham Forest de la Premier League?

Para conseguir entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Brentford y el Nottingham Forest en el Gtech Community Stadium, tienes varias opciones según tu condición de socio y las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial y taquilla del Brentford FC: Es un partido de categoría B para el Brentford. Las entradas salen a la venta por fases de prioridad, primero para los socios del club, como los miembros de My Bees, antes de ponerse a disposición del público general. Los socios pueden comprarlas por internet, por teléfono o directamente en la taquilla.
  • Canales oficiales del Nottingham Forest: Las entradas para los aficionados visitantes suelen distribuirse a través del sistema oficial de venta de entradas del Nottingham Forest, con prioridad para los socios del club.
  • Paquetes de hospitalidad: Los paquetes oficiales de hospitalidad y asientos prémium para el día del partido están disponibles directamente a través de los proveedores de hospitalidad autorizados por los clubes.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas ofrecidas por los clubes, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford contra el Nottingham Forest de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Brentford y el Nottingham Forest varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Grada de la zona familiar: 30,30 £ para adultos (20,20 £ para personas mayores y jóvenes; 10,10 £ para menores)
  • Asientos de categoría B: 40,40 £ para adultos (30,30 £ para personas mayores y jóvenes; 10,10 £ para menores)
  • Asientos de categoría A: 45,45 £ para adultos (35,35 £ para personas mayores y jóvenes; 10,10 £ para menores)
  • Asientos de categoría A+: 50,50 £ para adultos (40,40 £ para personas mayores y jóvenes; 10,10 £ para menores)
  • Asientos junto a los banquillos: 65,65 £ para adultos (55,55 £ para personas mayores, jóvenes y menores)
  • Paquetes oficiales de hospitalidad y viaje para el día del partido: Desde aproximadamente 290 £ hasta 359 £ o más, según el paquete elegido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Entradas generales de reventa: Desde aproximadamente 50 £ hasta 82 £ para localidades estándar en las gradas superiores o detrás de las porterías, aunque los precios pueden subir según la demanda.
  • Entradas de reventa en las bandas y zonas prémium: Suelen costar entre 80 £ y más de 160 £, según la ubicación exacta del asiento y la disponibilidad.

Brentford contra Nottingham Forest en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brentford y el Nottingham Forest

El Brentford llega a este partido en buena forma, con dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 3-0 ante el Chelsea en la Premier League. También ganó 1-2 al Reading en la Carabao Cup. El Brentford no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos y ha marcado nueve goles en ese periodo.

Los resultados recientes del Nottingham Forest son más irregulares: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 0-1 ante el Coventry City en la Premier League, aunque antes había ganado 1-2 al Aston Villa en la competición liguera. El Forest ha dejado su portería a cero una vez en esos cinco partidos, en un empate 0-0 a domicilio ante el Tottenham Hotspur.

BRE

BRE - Formulario

SUN
D1-1
BOU
D2-2
REA
W1-2
CHE
W3-0
AVL
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NFO

NFO - Formulario

LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
W1-2
COV
L0-1
CRY
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Brentford contra Nottingham Forest: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en enero de 2026, cuando el Brentford recibió al Nottingham Forest en el Gtech Community Stadium y perdió 0-2 en la Premier League. En sus últimos cinco duelos directos, el Nottingham Forest presenta un mejor balance, con tres victorias frente a las dos del Brentford, y también ha marcado más goles en esa serie. Las dos victorias del Brentford llegaron en casa, incluida una por 3-2 en enero de 2024.

Cara a cara

BrentfordEmpateNottingham Forest
2
0
3
Premier League
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Brentford
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Nottingham Forest
NFO
2
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Nottingham Forest
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3
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Nottingham Forest
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2
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Brentford
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0
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Nottingham Forest
NFO
2
F
Premier League
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Brentford
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3
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Nottingham Forest
NFO
2
F
6Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

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